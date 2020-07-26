Huawei Mate 40, ekran özellikleriyle sızdırıldı!

ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen Huawei, yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün, Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntıdan önce Mate 40’ın boyutu ve kamera tasarımıyla ilgili önemli gelişmeler mevcuttu. Lansman tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla şey görebiliriz.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yeni videosuyla görüntülendi!

reklam

Huawei Mate 40 serisi nasıl bir ekrana sahip olacak?

Bir Twitter kullanıcısı Mate 40 serisi hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Söylediğine göre Huawei Mate 40, 6.7-6.8 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu, selefi olan Huawei Mate 30‘da bulunan 6.53 inçlik ekrana göre önemli bir yükseltme olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu telefonun Pro model olma ihtimali de olabilir. Mate 30 serisinde ilginç bir şekilde Pro model daha küçük bir ekran boyutuna sahipti. Ekran boyutu haricinde Mate 40 ve Pro model kavisli bir ekran ile satışa sunulacak. Pro modelin taban modelden daha kavisli olması bekleniyor.

Mate 40 series have around 6.7-6.8" screens +-0 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 25, 2020

Mate 40 serisinde beklenen başka bir önemli özellik ise ekran tazeleme hızı tarafında karşımıza çıkıyor. Raporlara göre Mate 40 serisi, 90 Hz veya 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

Bazı raporlarda, cihazların ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası kullanacağı belirtiliyor. Mate 40 ve Pro model, arka tarafta bir daire içinde kamera kurulumunu bulunduracak. Ekim ayında tanıtılması beklenen seri hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyabiliriz.