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Samsung Galaxy S7 – Sizin Yorumunuz (Kenan Yavuzarslan)
Samsung Galaxy S7 kullanıcısı olan Kenan Yavuzarslan, 2019 yılında halen S7 kullanmanın artılarını ve eksilerini aktarıyor.
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Samsun’dan ofisimizi ziyaret eden Kenan Bey, Samsung Galaxy S7 ile beraber bazı aksesuarlarını da kullanıyor. S7 ailesinin piyasaya çıktığı dönemden bu güne ilk zamanlarda satın alarak kullanan Kenan Bey, telefondaki 3 yıl 4 aylık sürecini aktarıyor.
İyi seyirler…
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Xiaomi K20 Pro – Sizin Yorumunuz (Suat Cindemir)
Xiaomi K20 Pro ya da global adıyla Xiaomi Mi 9T Pro kullanıcısı olan Suat Cindemir, telefonun detaylarını Hardware Plus ekranlarında aktarıyor.
Bakalım Xiaomi K20 Pro Suat beyin tercihi olarak ne gibi artılara ve eksilere sahip hep beraber görelim.
İyi seyirler..
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Huawei Y9 Prime 2019 Sizin Yorumunuz (Fatih Sultan)
Huawei Y9 Prime 2019 kullanıcısı olan Fatih Sultan, iPhone 6S ardından cihaz deneyimlerini Hardware Plus ekranlarında aktarıyor.
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Üniversitesinde fotoğrafçılık kulübü başlanı olan ve fotoğraf performansı ve marka bilinirliği açısından Xiaomi Mi 9T yerine Huawei Y9 Prime 2019 modelini tercih eden Fatih’in telefon hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerini izliyoruz.
İyi seyirler…
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Huawei P30 Pro mu, iPhone XS Max mi? – Sizin Yorumunuz (Zafer Albayrak)
Kişisel telefonu olarak iPhone XS Max, iş telefonu olarak ise Huawei P30 Pro kullanan Zafer Albayrak her iki telefonu deneyim olarak kıyaslıyor.
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Gündüz iş vakitlerinde Huawei P30 Pro, işten sonra özellikle sosyal medya ve oyun için ise iPhone XS Max kullanan Zafer’in genel deneyim ve performans açısından P30 Pro ile XS Max kıyaslamasını izleyebilirsiniz.
İyi seyirler…