Samsung Galaxy S7 edge Pil Testi

Özellikle Note7’nin başında kara bulutların dolaştığı bugünlerde Samsung Galaxy S7 edge piyasadaki en kuvvetli cihazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 3600 mAH’lik pilyle de göz dolduran S7 edge’in pil testi sonuçlarını açıklıyoruz.
Şüphesiz ki bu yılın en ses getiren telefoları Samsung tarafından satışa çıkarılanlar oldu. Hatta Galaxy Note7’ler, patlayarak bile gündemde kalmayı başarabildiler 🙂 İşin şakası bir tarafa Samsung’un 2016 yılında yayınladığı tüm üst segment cep telefonlarının teknik anlamda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Pil kapasitesi ise ne yazık ki son 3 – 4 yıldır sadece Samsung’un değil tüm markaların çözemediği bir sorun.
Kardeşi S7’ye göre daha büyük olan S7 edge, doğal olarak dah abüyük bir bataryaya sahip.
Note7’nin satışının geçici olarak duyurulduğu şu günlerde piyasadaki en kuvvetli telefonun Sansung Galaxy S7 edge olduğunu gönül rahatlıyla söyleyebiliriz.
Samsung Galaxy S7 edge’in pil tüketimiyle ilgili tüm detayları aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.
Bugüne kadar yaptığımız tüm pil testleriyle ilgili istatiksel veriye ise //hwp.com.tr/piltesti adresinden ulaşabilir, kıyaslamalar yapabilirsiniz.
116 Yorum
Atilla sağnak24 Eylül 2016 at 16:37
Benim bir cardboarda ihtiyacım var çünkü yaşadığım hayat hiç istediğim gibi değil, en azından sanalda olsa istediğim gibi bi hayatı yaşayabilmeme olanak sağlayacak.. yani kısacası eğer seçilirsem bana sadece bi karton parçası değil bi hayat vermiş olacaksınız:)
selim24 Eylül 2016 at 16:47
Bir cardboard a şaka yapmak için sahip olmak isterim arakadaşım oyurken cardboard ı ona takarım ve uyandırırım
Bahadir Ulucinar24 Eylül 2016 at 16:48
Çünkü teknolejiden bikmis bir insani gene en iyi teknoleji yapar ayrica gercek hayattan uzaklasmak bazen iyi olabilir..
selim24 Eylül 2016 at 16:50
Bir cardboard a şaka yapmak için sahip olmak isterdim
Görkem24 Eylül 2016 at 16:51
Niye cardboard istiyorum biliyomusun abi .cunku o zevki yasamak istiyorum vr lar ciktindan beri o zevki yasiyamadim sabah gazetesi dagitiyodu ama bizim burda gazete bitmis alamadim Mercedes-Benz cekilis yapmis katilamadim daha evde internetim yok abi bu yuzden vakit gecircek bidey ariyorum abi cardboard da trene binmek istiyotum abi korku oyununda altima etmek istiyorum abi iste sadece bu kadar.
Kemal24 Eylül 2016 at 16:52
İstiyorum çünkü birkaç kişide gördüm ve oynadim çok zevkli çok eğlenceli
Deniz Özdemir24 Eylül 2016 at 16:59
Günümüz şartlarında teknoloji çok çabuk gelişiyor buna bir örnekte VR/CARDBOARD’lar. Şuan cardboard kullanmaya fırsatı olmayan biri olarak telefonum uyumlu fakat VR BOX’a falan 50-60 tl para bayılmak istemiyorum önce cardboard ile bir deniyeyim sonra alırım kafasındayım şuan. Videonuzu izlediğimde ise ‘İşte aradığım fırsat katılmalıyım! ‘ dedim yani bana çıkarsa çok sevinirim. İyi günler 🙂
ezikPlayer24 Eylül 2016 at 17:05
bir cardboarda sahip olmadığım için hediye ettiğiniz cardboardu istiyorum.
Serhan24 Eylül 2016 at 17:06
Abi açıkçası samsung s7 edge pil performansı hiç yabana atılır değerler değil bence iyi sonuç vermiş 4000 ve 5000 mah’lık kapisitedeki telefondan bu kadar uzun süreli performans pek görülmüyor kullanılan materyaller ve işçilik pilin kalitesini gösteriyor ayrıca gelişen teknoloji çağında yeni günyüzüne çıkan cardboardı denemek incelemek çok isterim kredi kartı veya internette geçerli bir card kullanmadığım için çevremdede uygun hesaplı cardboard bulamadığımdan bu deneyimi tatmak arzusu içindeyim bizlere bu güzel videolara izletebildiğiniz için teşekkürlerimi sunarım daha başarlı yerlere gelmeniz içinde başarılar dilerim sağlıcakla kalınız 🙂
murat deniz24 Eylül 2016 at 17:07
abi öncelikle kolay gelsin siteniz gercekten güzel daha düzenli olursa güzel olur ve forum kurarsanız iyi olur sıkı takipçinizim youtube da . bu arada cardbordlardan 1 tane vardı kopmustu Çope attım kardesimi oylamak için yollarsanız sevinirim 🙂
Serhan mangır24 Eylül 2016 at 17:09
Abi açıkçası samsung s7 edge pil performansı hiç yabana atılır değerler değil bence iyi sonuç vermiş 4000 ve 5000 mah’lık kapisitedeki telefondan bu kadar uzun süreli performans pek görülmüyor kullanılan materyaller ve işçilik pilin kalitesini gösteriyor ayrıca gelişen teknoloji çağında yeni günyüzüne çıkan cardboardı denemek incelemek çok isterim kredi kartı veya internette geçerli bir card kullanmadığım için çevremdede uygun hesaplı cardboard bulamadığımdan bu deneyimi tatmak arzusu içindeyim bizlere bu güzel videolara izletebildiğiniz için teşekkürlerimi sunarım daha başarlı yerlere gelmeniz içinde başarılar dilerim sağlıcakla kalınız 🙂
Sina POLAT24 Eylül 2016 at 17:10
Sevgili Ersin AKMAN düşündüm de Cardboard’u bana göndermemen için hiçbir sebep bulamıyorum 😀 Bu yüzden 1 adet cardboard bana gönderebilirsin. Bu arada güzel video olmuş elinize sağlık.
selin24 Eylül 2016 at 17:17
🙂
gökhan24 Eylül 2016 at 17:10
neden cardboard istiyorum;çünkü sürükleyici ve inanılmaz şekilde deneyim kazanacağım.
Ramazan Şatır24 Eylül 2016 at 17:11
nerdeyse insanların bir kısmı sanala gerçeklikle tanıştı hani bizde bundan mahrum kalmayalım diye ve sanal gerçeklik dünyasını az da olsa yaşamak için cardboarda ihtiyaç duyuyorum
murat deniz24 Eylül 2016 at 17:11
abi kolay gelsin öncelikle siteniz güzel yanlız biraz daha düzenli olursa daha güzel olur bu arada cardboard istiyorum çünkü kardesimi oylamak için isitiyorum arkadasından görmüs aglayıp duruyodu alacam alacam diyip unutturdum yollarsan sevinirim
selin24 Eylül 2016 at 17:15
abi kolay gelsin arkadasımda görmüstüm banada cardboard gönderirmisin
SrknycL24 Eylül 2016 at 17:16
Artık gerçek hayat bana sıkıcı geldi, sanal hayatı merak ediyorum ama cardboardım yok.
selin24 Eylül 2016 at 17:18
yorum gitmiyor 🙁
SrknycL24 Eylül 2016 at 17:18
Artık gerçek hayattan sıkıldım ve sanal hayatı ama gerçek gibi gösteren bu cardboardı istiyorum.
AHMET AKSOY24 Eylül 2016 at 17:19
Sana gerçeklik dünyasına ilk adımıma sizin de bir katkınız ile küçük kardeşlerimin de faydalanmasını istiyorum.
nasuh can24 Eylül 2016 at 17:29
Lenovo vibe p1 gibi batarya canavarı bir cihaz kullanıyorum ve cardboard kullanımında saatlerce vakit geçireceğimi düşünüyorum
Alper ELEMAN24 Eylül 2016 at 17:37
Hiç tecrübe etmedim hediye ederseniz denemek isterim. Bu arada derginizi de takip ediyorum yayınlarınız hoşuma gidiyor başarılarınızın devamını dilerim iyi yayınlar.
Kaan24 Eylül 2016 at 17:40
sanal gerçeklikte gezmek için bir cardboarda ihtiyacım var
Ramazan Şatır24 Eylül 2016 at 17:53
Sanal gerceklikle bir kısım insan tanıştı bende bundan mahrum kalmamak ve sanal gerceklik dünyasıyla az da olsa tanışabilmek için cardboard a ihtiyacım var
Salih Kızılkaya24 Eylül 2016 at 17:55
Git gide yaygınlaşan VR teknolojisi bizlere neler sunuyor bunu minimum oranda da olsa görmek ve ileride bir VR cihaz alıp almamaya karar vermek için istiyorum.
Salih Kızılkaya9 Kasım 2016 at 18:35
Hediyem elime ulaştı ve paketin içerisinden başka sürprizlerde çıktı çok teşekkür ediyorum.
Ersin Akman9 Kasım 2016 at 23:38
Güle güle kullan Salih 🙂
FurkanFeyzi24 Eylül 2016 at 18:07
Yıllarca telefon tamirciliği yaptım çalıştığım dükkana ne o girdi nede ben onu gördüm artık deneme zamanı geldiğini düşünüyorum
Nihat24 Eylül 2016 at 18:07
Cardboard ile film izlemeyi denemek için.
cskntncr24 Eylül 2016 at 18:09
istiyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum merak ediyorum 😀
Mevlüt24 Eylül 2016 at 18:11
360 derece video izleme keyfine hiç varmadığım için istiyorum 🙂
Sinan Koçak24 Eylül 2016 at 18:31
Neden bir cardboarda ihtiyacım var? sorusuna cevabım; daha önceden bulunduğum şehirdeki bir AVM de sanal gerçeklik deneyimim olmuştu. Bende daha sonradan kendime ait bir cardboard almaya karar vermiştim ama fırsatım olmamıştı. Bu çekiliş benim açımdan iyi bir fırsat oldu.Teşekürler.
ümit özdemir24 Eylül 2016 at 18:34
İstiyorum çünkü şuana kadar ki ! bütün çekilişleri 10 bin adet brazzer cardboardundan bile kazanamadım.Not kazanamazsam 10 dk16 saniye beddua ederim .
Ömer Sinan24 Eylül 2016 at 18:35
Oynadığım halısahada sanal gerçeklik gözlükleriyle uyumlu kamera sistemi var. Eğer bir tane Cardboard’a sahip olsaydım attığım golleri onunla izlemek isterdim.
miraç eren saraç24 Eylül 2016 at 18:36
her o cardbord a baktıgımda sizi hatırlamak için
sati_can724 Eylül 2016 at 18:39
Cardboard istememin nedeni Sony Xperia Z5 cihazımla korku dolu anlar, eğlenceli dakikalar ve daha fazlasını yaşamak için istiyorum. Gönderirseniz çok makbule olur. Şimdiden teşekkür ederim.
Sinan Koçak24 Eylül 2016 at 18:39
Neden cardboarda ihtiyacım var sorusuna cevabım: daha önce bulunduğum şehirdeki bir AVM de sanal gerçeklik deneyimim olmuştu. Çok beğenmiştim ve bir tanede ben almak istedim fakat fırsatım olmadı ve sizin yaptiğınız bu çekilişe katilmaya karar verdim.
Çok iyi video olmuş teşekür ederim.
Ömer Sinan24 Eylül 2016 at 18:39
Oynadığım halısahada sanal gerçeklik gözlüğü uyumlu kamera sistemi var. Eğer bir Cardboard’a sahip olsaydım attığım golleri o gözlükle izlemek isterdim.
sati_can724 Eylül 2016 at 18:43
Cardboard istememin sebebi sizin sayenizde daha eğlenceli daha korkulu bir hatıram olması. Sizi her daim takip ediyorum, elimden geldiğince videolarınızı izlemeye gayret ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
Semih Kaşyol24 Eylül 2016 at 19:15
Cardboard’u bana hediye etmelidir çünkü ülkede ve dünyada yaşanan bir takım olaylardan dolayı bu gerçek hayattan birazda olsa, uzaklaşıp sanal dünyada sitret atıp müze gezek istiyorum.
Bu arda yeni sistemle bu seri tutar bence.
Semih Kaşyol24 Eylül 2016 at 19:18
Selam Abi, Cardboard’u bana hediye etmelidir çünkü ülkede ve dünyada yaşanan bir takım olaylardan dolayı bu gerçek hayattan birazda olsa, uzaklaşıp sanal dünyada sitret atıp müze gezek istiyorum.
Bu arda yeni sistemle bu seri tutar bence.
ismet alp24 Eylül 2016 at 19:46
Yanımda bir kız(sevgilim) var vallahi çenesi yetti. bir tane gönderinde siz de rahat edin ben de 😀
Ömer Sinan24 Eylül 2016 at 19:59
Oynadığım halısahada sanal gerçeklik gözlüğü ile uyumlu kamera sistemi var. Eğer bir Cardboard’a sahip olsaydım attığım golleri gözlük ile izlemek isterdim
Semih Kaşyol24 Eylül 2016 at 20:03
Sela, Cardboard’u bana hediye etmelidir çünkü ülkede ve dünyada yaşanan bir takım olaylardan dolayı bu gerçek hayattan birazda olsa, uzaklaşıp sanal dünyada sitret atıp müze gezek istiyorum.
Bu arda yeni sistemle bu seri tutar bence.
Murat Can24 Eylül 2016 at 20:16
Merhaba 1 yasinda oglumla izlemek icin rica ediyorum
Mustafa Umut Güven24 Eylül 2016 at 20:27
Note 7 satın almştım ama malum patlama olaylarından dolayı iade ettim ve aynı gün htc 10 aldım sonra ise bana gear vr hediyesi geldi ama samsung markalı bir akıllı telefonum olmadığı için kullanamadım kısacası sanal gerçeklik deneyimini yaşayamadım bu etkinlik ile inşallah bu denetimi yaşayabileceğim ve bu videodaki ince derin ayrıntılar çok güzel olmuş ersin abi yine muhteşem bir video…
Onur Varol24 Eylül 2016 at 20:29
Öğrenciyim. Böyle şeylere çok merakım var ama telefonumu yenilemem gerektiği için para biriktiriyorum. 20 tl ye olanları da mı alamıyon denilirse o fiyata kılıf alırım çünkü telefonu korumazsam uzun süre kullanamam.
Mustafa Umut Güven24 Eylül 2016 at 20:34
Güzel bir video olmuş ellerinizse sağlık bütün detayları teker teker anlatmışsınız ve cardboard için ben note 7 almıştım sonra malum iade ettim olaylardan dolayı ve aynı gün htc 10 aldım sonrasında ise bana gear vr geldi ama kullanabilmem için samsung telefon lazım onu alacak durumum da yok kısacası bana nasip olursa vr deneyimini yaşayacağım ve sizden bir anı olarak onu saklayacağım Seviliyorsunuz…
Ahmet Barış Sucu24 Eylül 2016 at 20:47
Bana sorarsanız vr işinde büyük bir gelecek var. Bu gelecekteyse büyük bir oranda ucuz cardboardlar yer ediyor çünkü samsung, htc ve okulusun ürünleri daha profesyonel kesimlere hitap ediyor. Ayrıca bu ürünleri yekpare yapılarından ve hacimlerinden dolayı taşıması son derece zor. Bu sebeplerden ötürü cardboardlar vr’ın gelişip yaygınlaşabilmesi için çok önemli.
Murat24 Eylül 2016 at 20:53
ilk başta teşekkür ederim böyle faydalı bi iş yaptığınız için hiç gözüme takmak nasip olmadı çok merak ediyorum ama hiç takamadım yani hep internetten videolarını izliyorum ilk deneyimimi sizin sayenizde tadacağım.
Murat çetin24 Eylül 2016 at 20:57
ilk başta teşekkür ederim böyle bi faydalı iş yaptığınız için hep merak etmişimdir ama takmak nasip olmadı hiç takamadım yani ama sizin sayenizle ilk deneyemimi yaşayabilirim.
Serkan Beycur24 Eylül 2016 at 21:14
Cardboard benim olmalı çünkü küçük oplumu luna parktaki korku trenine korktuğumdan bindirememiştim. Cardboard sayesinde oğluma bu heyecanı yaşatırım.
Buğra Turan24 Eylül 2016 at 21:36
Lise son sınıf öğrencisiyim ve kitaplar şimdiden yormaya başladı. Zaman zaman rahatlamak için cardboard’a ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. 🙂
Buğra Turan24 Eylül 2016 at 21:46
Lise son sınıf öğrencisiyim ve kitaplar şimdiden yormaya başladı. Zaman zaman rahatlamak için ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. 🙂
Oğuz24 Eylül 2016 at 21:53
Çünkü 360 derece videolar izlerken ekranı kaydırmaktan parmağımın aşınmasını istemiyorum.
Buğra Turan24 Eylül 2016 at 21:59
Lise son sınıf öğrencisiyim ve kitaplar şimdiden yormaya başladı. Zaman zaman rahatlamak için cardboard’a ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. 🙂
Muhammed24 Eylül 2016 at 22:14
şimdiye kadar denemedim, merak ediyorum…
Gürkay24 Eylül 2016 at 22:21
Cardboardum yok çünkü
Mustafa Umut Güven24 Eylül 2016 at 22:28
Ben note 7 almıştım ama batarya sorunları dolayısı ile iade ettim ama bana yinede gear vr geldi samsung cihazlar ile uyumlu olduğu için kullanamadım ve yeni aldığım note 7 yerine kullandığım htc 10’da ise cardboard deneyimini yaşamak isterim açıkçası ve video anlatımızını çok beğendim insanı sıkmıyor hiç
Mustafa Umut Güven24 Eylül 2016 at 22:34
Note 7 satın almıştım ama bataryadaki sorundan dolayı iade ettim htc 10 aldım aynı gün ama bana note 7 nin hediyesi gear vr geldi ve htc aldığım için kullanamadım gear vr’ı samsung cihaz destekliymiş içimde kaldı sanal gerçeklik deneyimi bu videoda bana çıkarsa en azından bu deneyimi yaşayacağım ve ersin abinin videodaki olayları anlatımını çok beğeniyorum berkin abi ve ersin abi forever
Batuhan Özşahin24 Eylül 2016 at 22:41
4 yaşında kardeşim var onun yüzündeki tebessümü görebilmek için ihtiyacım var.
Batuhan Özşahin24 Eylül 2016 at 22:43
İhtiyacım var çünkü kardeşim 4 yaşında böyle şeylere meraklı yüzündeki tebessümü görmek için ihtiyacım var.
oğulcan yılmazer24 Eylül 2016 at 23:40
Bu deneyimi ufak boyutlarda sizin sayenizde sahip olmak istiyorum hem çok pahalı vr almak istemiyorum buda iş görür herlade 🙂 iyi çalışmalar
Yusuf Emir24 Eylül 2016 at 23:41
Cardboard istiyorum çünkü sadece bir kez kullanıp rafa kaldıracağım bu ürünü denemek istiyorum.
Furkan yılmaz24 Eylül 2016 at 23:43
Çünkü her zaman vr ı merak etmiştim ama madi durumdan nasıl bir his olduğunu bilemiyorum ve bu hisi tada bilmek için bu cardboarda sahip olmak isterim YouTube da izlerken adamlar sağa sola dönüyor bu duygu nasıldır bilemiyorum dışardan tuhaf gözüküyor…🤔!!!
Furkan yılmaz24 Eylül 2016 at 23:49
Bir cardboarda sahip olabilmek için bunun gibi iki kere yorum yapabilirim okadar çok istiyorum ki çünkü o vr deneyimini çok istiyorum ama kaderimde yoksa zaten zorlamaya gerek yok!!!
Furkan yılmaz24 Eylül 2016 at 23:55
Ben furkan yılmaz evde 4 kardeşiz 4dumuzde okula gidiyoruz anlayabileceğiniz gibi madi durumumuz iyi değil ve vr alacak durumumuz yok o yuzden bi nebze de olsa vr deneyimini yaşamak isterim arzularimla…
Șerif Selen25 Eylül 2016 at 00:01
Cardboard ile yapıla bilecek şeyleri öğrenmek için istiyorum
Alperen babacan25 Eylül 2016 at 00:03
Ersin abi herkesin elinde bi vr var herkes bu deneyimi yasiyo yani en azindan kartonda olsa bende bundrnryimi yasamak istiyorim yani #ersin #abi #beni #vr# siz #birakma
Hepsini bi arada yazcaktim da okunmuyordu 🙂
Alperen babacan25 Eylül 2016 at 00:03
Ersin abi herkesin elinde bi vr var herkes bu deneyimi yasiyo yani en azindan kartonda olsa bende bundrnryimi yasamak istiyorim yani #ersin #abi #beni #vr# siz #birakma
Hepsini bi arada yazcaktim da okunmuyordu 🙂
Furkan yılmaz25 Eylül 2016 at 00:04
Ben furkan yılmaz evde 4 kardeşiz 4dumuzde okula gidiyoruz anlayabileceğiniz gibi madi durumumuz iyi değil ve vr alacak durumumuz yok o yuzden bi nebze de olsa vr deneyimini yaşamak isterim arzularimla…
Saygılar
Murat Burç25 Eylül 2016 at 00:09
Bir VR olsa güzel olur o deneyimi yaşamak istiyorum. Aslında alacaktım ama bir süredir para bulamadım şu gibi akıyor elimden kitaptır odur budur. Bedavadan nasıl olursa olsun bir VR gelse güzel olurdu yani
Murat Burç25 Eylül 2016 at 00:09
Bir VR olsa güzel olur o deneyimi yaşamak istiyorum. Aslında alacaktım ama bir süredir para bulamadım şu gibi akıyor elimden kitaptır odur budur. Bedavadan nasıl olursa olsun bir VR gelse güzel olurdu yani
Mustafa Umut Güven25 Eylül 2016 at 00:17
Note 7 almıştım ama iade ettim sonra htc 10 aldım gear vr sadece samsung uyumlu olduğu için kullanamadım inşallah bende bir cardboard sahibi olabilirim bu vesile ile ve bu videoyu çok iyi anlatmışsınız keşke video bitmese dedim.
Osman COŞAR25 Eylül 2016 at 00:25
Ersin Abi bana gönder malum kış geliyo kullamazsam yakar ısınırık (öğrenci işi 🙂
Nasır25 Eylül 2016 at 00:45
Ben cardboard in ne oldugunu bilmiyordum ki videoyu izlerken gordum ve ufak bir arastirma yaptiktan sonra kulllaninca yararli yonlerinin oldugunu ogrendim mesela ben bir ogrenci olarak isime yarayabilir..
Rahil Atayev25 Eylül 2016 at 00:54
merhabalar bu 20 Cardboard’u kazanan tüm arkadaşları tebrik ediyorum iyi günlerde zevkle neşeyle kullanmalarını diliyorum. Benim pek ihtiyacm yok ama sanal gerçekliyi hiç denemedim, fazla1 tane kalırsa onuda bana gönderin…
Emeğiniz için teşekkürler…
Arzu Babaeva25 Eylül 2016 at 01:05
Öncelikle Merhaba….Kazananları tebrikederim….bazı arkdaşlar cartboudu almak. için anlamsız sebepler söylüyorlar….ben cartbourd deneyimi hiç yaşamadım ama yaşamak isterdim…fazlanız olursa birin bana verirseniz sevinirim…teşekkürler….
Erkan Gültekin25 Eylül 2016 at 01:24
Farklı bir deneyim yaşamak ve teknolojiyi sizin sayenizde takip etmek adına cartboard a
İhtiyacım var…
burak sucuoğlu25 Eylül 2016 at 01:26
Gerçeklerini yaşayamadığım şeylerin hayallerini yaşamak istiyorum abiciğim başka bir isteğim yok:)
burak sucuoğlu25 Eylül 2016 at 01:30
Gerçeklerini yaşayamadıklarımın hayallerini yaşamak istiyorum abiciğim hepsi bu 🙂
Burak SUCUOĞLU25 Eylül 2016 at 01:34
Gerçeğine şahit olamadığım şeylerin hayallerini yaşamak istiyorum abiciğim hepsi bu 🙂
Halil İbrahim Yılmaz25 Eylül 2016 at 01:57
Bir cardboard istiyorum çünkü gelişen VR dünyasına ufak da olsa bir adım atmak istiyorum.
Muhammed Burak Özeren25 Eylül 2016 at 02:10
Neden cardboard istiyorum çünkü bu hayatta cesaret edemediğim birçok şeyleri, dünya üzerinde görülmesi gereken yerleri, hep merak ettiğim o koskaca uzayı evreni, saymaya kalkışsak ömrümüzün bile yetmeyeceği sayıda olan yıldızları cardboard sayesinde görüp o doyumsuz anı yaşamak istiyorum
Talha Kaçar25 Eylül 2016 at 02:26
Istiyorum cunku sizin sayenizde teknolojinin bize olanak sagladigi sanal gerceklik dunyasini daha yakından gormek hissetmek ve kesfetmek icin. Teknolojinin hangi boyutlara geldigini daha yakından inceleyebilmek icin. Teknolojinin geldigi bu boyutun hayatimizi ve dunyayi hangi asamaya tasiyabilecegini anlamak icin. Kisacasi sanal gerceklik dünyasında tatli guzel ve eglenceli kesiflere yelken acmak icin…
Musa AKBULUT25 Eylül 2016 at 04:06
Hayaller Hayatlar enstantanesini yaşamak istiyorum abi.Hayaller HTC Vive Hayatlar N11 CardBoard.
Murat25 Eylül 2016 at 07:00
Bir cardboard’a ihtiyacım var.Çünkü cardboard’ım yok
Umur Gazali Araslı25 Eylül 2016 at 09:24
Yazıcıdan çıktı alıp kendim yaptığım cardbordumu şaşı olarak bakınca kullanabiliyorum. Göz sağlığım için yenisine ihtiyacım var.
Yetkililere duyurulur. 😊
Emrah25 Eylül 2016 at 09:46
O nedir abi biz bilmeyiz carddan boarddan😳
Muhammed Abdullah25 Eylül 2016 at 10:49
Sanal dünyaya bir adım daha yaklaşmak için yada iki belki de üç adım (Hiç görmedim ki bilem)
Yavuz derman25 Eylül 2016 at 11:00
İstiyorum çünkü aslında kardeşim çok istiyordu benden aslında bende merak ediyorum nasıl bisey olduğunu onun için kardeşime hediye edicem verirseniz bir çocuk sevinsin bir çocuk gülümsesin ☺😊
Ogün Doğan25 Eylül 2016 at 11:44
Bir cardboarda ihtiyacım var çünkü son birkaç aydır ülkemizde yaşanan bu üzücü olaylardan ve yoğun stresten biraz olsun uzaklaşıp kendimi sanal dünyaya atmak ve biraz rahatlamak istiyorum.
Emre Top25 Eylül 2016 at 15:34
İlk önce bir fiyatlarına bakıyim dedim sonra o fiyatları özellikle htc nın vive sini görünce vazgeçtim.Sonra şoka gelmişti 50 lira civarı iyi ucuz dedim ama babam para vermedi ama sizi görünce bir umut inşallah kazanırım.Saygılarımla😀
öner gürses25 Eylül 2016 at 16:55
Daha önce deneme fırsatım olmadı annemınde nasıl bır tepki vercegini merak ediyorum. Doğrusu cardboard göndercek olmanız önemli degil önemli olan hwp ailesinden bir hediye kazanabilmiş olmak önemli heleki bir konuda benim merakımı son veriyorsa gönderdiginiz hediye tadından yenmez zaten ben vejeteryanım ( espiri olarak temsili berkin bozdoğan ) 🙂
harun blükbaşı25 Eylül 2016 at 17:32
daha önce hiç cardboard’ım olmadı belki şimdi sizin sayenizde bir cardboard’ım olur.bir kere de şansım yaver gider belki ve kazananlardan biri olurum…
Önder Topal25 Eylül 2016 at 17:37
Yaşadığımız hayatta katabileceğimiz bir duygu da merak heyecan ve aksiyon duygularıdır bunun içinse hediye edeceğiniz sanal gerçeklikler çok önemli değere sahip
Taha kaplan25 Eylül 2016 at 17:45
Artık düz fotoğrafların yerini 360° fotograflar ,sanal geziler almaya başladı bu akımın bir parcasi olmak guzel olabilir ve belkide durumunuz yoktur veya yaşlısinizdir ve belkide engelli ama gezmek istiyorsunuzdur eyfeli, central parkı ve daha bir çok yeri card board umutlariniza sizi goturebilir…
Sercan Serjo25 Eylül 2016 at 17:54
Filmleri sinemada izlemek yerine laptopu TVye bağlayıp koltuğa uzanarak izlemeyi daha keyifli buluyorum ama Cardboardla telefondan izlemek çok çok keyifli ve rahat olmalı. Bu Cardboarda ihtiyacım var çünkü film keyfim için tek eksiğim o, ohhh sadece arkama uzanıp yattığım yerden filmin içinde gibi hissetmek dondurmayı fındıklı hoşbeşle yemek kadar güzel olmalı 🙂
Ali ÖZTÜRK25 Eylül 2016 at 22:13
Cardboard ı daha önce hiç duymamıştım taki bu videoyu izleyene kadar. Bundan dolayı başda Ersin AKMAN bey ve tüm Hardware Plus ailesine teşekkür ediyorum. Bir cardboard a ihtiyacım yok, ihtiyaç duyulacak da bir ürün değil bence ol-masada olur. Fakat bu zevki herkes gibi bende yaşamak isterim. Cardboard dan izledikçe coşar coştukça seni hatırlarız Ersin abi saygılar.
Mustafa Yılmaz25 Eylül 2016 at 22:30
Cardboardı neden mi istiyorum? Küçük bir karton ve cep telefonumun birleşmesiyle ortaya çıkan büyüleyici anı yakalamak için ve bambaşka dünyalara girmek için cardboardı istiyorum. Belki boyutu küçük ama alacağım sonuç benim için çok büyük bir mutluluk olacaktır.
Ferhat Balcı26 Eylül 2016 at 00:11
4 yıldır S4 kullanan biri olarak bi cardboard hak etmişimdir sanki 😊
Mehmet TELLİ26 Eylül 2016 at 01:43
Oturduğum eve yeni taşındım. Öğrenciyim ( yıllardır öğrenciyim bitmiyor okul ) oturduğum ev merkezi sistem ısıtmalı olduğu için kalorifer daha yanmıyor ama ev soğuk. Binanın karşısında 2. elci var ortaokula giden bir oğlu var cardboardı bana gönderirseniz çocuğu kandırıp elden düşme bir elektrikli ısıtıcıyla kafa kafaya girmeye pazarlık atarım.:D
Oğuz Güler27 Eylül 2016 at 00:01
CardBoard’ da Neyin nesiymiş?
Oben Çağrı Aydın27 Eylül 2016 at 14:35
Bir CardBoard’a ihtiyacım yok ve fakat Berkin abinin imzasını taşıyan bir CardBoard’u hatıra olarak saklamak isterim.Sevgiler 🙂
Niyazi Köse27 Eylül 2016 at 18:56
İstemiyorum kalsın hanımla kavgayı artıracak boşver kalsın. Sizin olsun siz kavga edin.
ahmet yıldırım28 Eylül 2016 at 11:27
Merhaba bu gözlük harika benimde olmasını isterim.Bir oculus rift veya zeiss’ın vr gözlüğü değil ancak vr deneyimini yaşayıp oculus rift’e para veremeyecek ben gibi için yani biz fakirler için güzel olay.en çok merak ettiğim şeyler Earth Google Earth ,Tour Guide. ,My Videos ,Exhibit ,Photo Sphere uygulamalarınında hayata farklı bir açıdan bakmak.Herşeye rağmen CardBoard um olsun veya olmasın hardware plus ın canı sağ olsun
Furkan yılmaz28 Eylül 2016 at 21:46
Abi niye yaptığım yorumlar gözükmüyor
Furkan yılmaz28 Eylül 2016 at 21:52
Abi ben vr deneyimini hiç yapmadım tadicak madi durumumuz da yok hep merak etmiştim vr nasıl bisey bu yüzden cardboard olsun da bi nebze tatmin eder bu nedenle cardboardim olsun isterim olmasa da helal hoş olsun emeklerinize sağlık…
Furkan yılmaz28 Eylül 2016 at 21:54
Abi bisey daha soyliyecem ayın 24 yorum yaptım ama gözükmüyor neden
Enes28 Eylül 2016 at 23:29
Abi arkadaşlarımda var ama aram açık çocukla üniversitedeyim o kullanıyor aynı yurtta kalıyoruz ben geride kalıyorum o yüzden istiyorum ve deneyimi yaşamak istiyorum
Taha29 Eylül 2016 at 16:59
Cardboard istiyorum çünkü VR videoların hayranıyım ve karton gibi basit bir şeyin bile böylesine teknolojiyi nasıl canlandırdığını denemek istiyorum. Bütün videolarınızı izliyorum ve incelediğiniz hiçbir ürünü öğrenci olduğumuz için satın alıp deneyimleyemiyoruz Teknolojiyi ve kanalınızı sevdiğim için sizi izliyorum.En azından bu hediyenizi alıp VR deneyimi yaşayıp alevlenen teknoloji nefsime bir nebze su serpiş olurum 🙂 iyi çalışmalar
Furkan yılmaz29 Eylül 2016 at 20:01
Abi cardboardları ne zaman vereceksiniz
Ahmet Faruk Çolak2 Ekim 2016 at 19:16
Neden mi istiyorum? VR artık hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ama ben hala bu deneyimi yaşayabilmiş değilim. Alışveriş merkezlerine zaten çok gitmem. Gitiğimde birkaç kez deneyimlemek istedim. Ya sıra vardı ya da içindeki telefonun şarjı bitmişti. Kısacası benim içimde bir ukde kaldı VR 🙂 HWP eger cardboard u bana gönderirsen gerçekten beni çok mutlu etmiş olursun. Selametle…
Oğulcan3 Ekim 2016 at 19:49
Teogum varbu sene teoga çalışmaktan sıkıldım artık biraz eglenmek istiyorum…
Emir17 Mayıs 2017 at 00:08
Cardboard ı istiyorum çünkü hep merak edip kullanamadığım bir üründü yeni telefon aldım ve sanal gerçekliği çok denemek istiyorum.