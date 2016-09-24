Samsung Galaxy S7 edge Pil Testi

Özellikle Note7’nin başında kara bulutların dolaştığı bugünlerde Samsung Galaxy S7 edge piyasadaki en kuvvetli cihazlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. 3600 mAH’lik pilyle de göz dolduran S7 edge’in pil testi sonuçlarını açıklıyoruz.

Şüphesiz ki bu yılın en ses getiren telefoları Samsung tarafından satışa çıkarılanlar oldu. Hatta Galaxy Note7’ler, patlayarak bile gündemde kalmayı başarabildiler 🙂 İşin şakası bir tarafa Samsung’un 2016 yılında yayınladığı tüm üst segment cep telefonlarının teknik anlamda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Pil kapasitesi ise ne yazık ki son 3 – 4 yıldır sadece Samsung’un değil tüm markaların çözemediği bir sorun.

Kardeşi S7’ye göre daha büyük olan S7 edge, doğal olarak dah abüyük bir bataryaya sahip.

Note7’nin satışının geçici olarak duyurulduğu şu günlerde piyasadaki en kuvvetli telefonun Sansung Galaxy S7 edge olduğunu gönül rahatlıyla söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S7 edge’in pil tüketimiyle ilgili tüm detayları aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.

Bugüne kadar yaptığımız tüm pil testleriyle ilgili istatiksel veriye ise //hwp.com.tr/piltesti adresinden ulaşabilir, kıyaslamalar yapabilirsiniz.