Samsung Galaxy S7 edge Kullanıcı Deneyimi: Mehmet Ali Bahur

Özyeğin Üniversitesi’nde mühendislik okuyan Mehmet Ali Bahur, uzun zamandan beri kullandığı Samsung Galaxy S7 edge’i ve başından geçen teknik servis deneyimini anlatıyor. Umarız 2017 yılının en kuvvetli Android cihazlarından biri olan S7 edge ile ilgili Mehmet Ali Bahur’un yaptığı yorumları sizler de beğenirsiniz.

Mehmet Ali ile “sizin yorumunuz” videolarımızdan biri sayesinde tanıştık. Videonun altındaki yorumlarla paşlayan yazışmalar sonunda kendisini ofisimizde ağırlayıp Samsung Galaxy S7 edge kullanımı deneyimini kanalımızı takip edenlerle paylaşmasını rica ettik.

Bizi kırmadığı ve vakit ayırdığı için Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Mehmet Ali Bahur’a bir kez daha teşekkür ederiz.

Umarız Mehmet Ali’nin S7 edge yorumları kafasında S7 ile ilgili soruları olan tüm takipçilerimizin işini kolaylaştırır.

LG G5, Galaxy S7 Edge, Xperia XZ ve HTC 10 video kıyaslaması buradan izleyebilirsiniz.

Samsung Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Tolga Erdem’in Galaxy S7’yi anlattığı videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S7 ve S7 edge Türkiye lansmanı buradan izleyebilirsiniz.