Samsung Galaxy S30 beklenenden daha erken tanıtılabilir

Samsung Galaxy S30 serisinin Ocak 2021’de gerçekleştirilecek bir Unpacked etkinliği ile tanıtılabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

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Samsung Galaxy S30 serisi Ocak 2021’de tanıtılabilir

Güney Kore’de yayın yapan The Elec haber platformunun raporuna göre, Galaxy S30 serisi telefonların üretimine kasım ayında başlanacak. Galaxy S20 serisinin üretimine geçtiğimiz ocak ayından başlayan şirket, Galaxy S30 serisi için çok daha erken davranacak gibi görünüyor. Rapora göre, yeni nesil Galaxy S serisi telefonların satışına şubat ayında başlanması bekleniyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Unpacked etkinliğinin ocak ayında yapılacağı sonucu ortaya çıkıyor. Raporda ayrıca ABD yaptırımları ile mücadele eden Huawei’nin yaşadığı problemleri avantaja çevirmek isteyen Samsung’un, Galaxy S30 serisini beklenenden daha erken piyasaya süreceği belirtiliyor.



Galaxy S30 serisi ile çok daha erken tanışacağımızı söyleyen raporlar ilk kez paylaşılmıyor. Geçen hafta Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, Samsung’un tedarikçilerden kasım ayına kadar Galaxy S30 bileşenlerini üretmeye başlamalarını istediği iddia edildi.

Raporda yeni S serisinin özellikleri hakkında herhangi bir bilgi yer almazken, serinin üç modelden oluşmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Serinin gri, pembe, mor, beyaz ve gümüş renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Aynı etkinlikte Galaxy Buds 2 modelinin de tanıtılması bekleniyor

Şirketin, Galaxy S30 serisi ile birlikte ‘Galaxy Buds 2’ adında yeni bir kablosuz kulaklık da tanıtması bekleniyor. Yeni kulaklıkların, selefi Galaxy Buds’a göre daha iyi bir suya dayanıklılık standardı sunacağı iddia ediliyor.



Galaxy Buds 2 modelinin siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor.