Samsung‘un üst düzey telefonlarının bir sonraki iterasyonu olan Galaxy S24 serisi üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Son gelişmede, serideki telefonların kod adları çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Samsung, üst düzey akıllı telefonları için kod adları kullanıyor. Bu yılki Galaxy S23 serisinin kod adı Diamond iken Galaxy S22 serisinin kod adı Rainbow idi. Samsung Galaxy S24 serisinin önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy Club tarafından Sammobile ile işbirliği içinde hazırlanan bir rapor, Samsung Galaxy S24 serisinin Muse kod adı altında geliştirildiğini doğruluyor. Galaxy S24 Ultra’nın Muse3 kod adıyla görüldüğü bildirildi ve bu nedenle Galaxy S24 ve Galaxy S24+’ın sırasıyla Muse1 ve Muse2 kod adlarını kullanması bekleniyor.

Ayrıca raporda, Güney Koreli akıllı telefon şirketinin çeşitli söylentilere rağmen Galaxy S24+ serisi için Plus modelini bırakmayacağı da belirtiliyor. Yaklaşan Galaxy S24 serisinin Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 olmak üzere üç model içereceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, yaklaşan akıllı telefon serisinin teknik özellikleri ve özellikleri hakkında resmi bir bilgi mevcut değil.

Samsung, üst düzey telefon serileri için belirli kod adları kullanıyor. Galaxy S21 serisinin kod adı Unbound ayrıca, Galaxy S20 serisinin kod adı Hubble idi.

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Kısa bir süre önce, Galaxy S24 Ultra’nın kamera detayları çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve selefine göre küçük kamera yükseltmelerine işaret etti. Rapor, Galaxy S24 Ultra’nın mevcut Galaxy S23 Ultra ile aynı kamera kurulumuyla gönderileceğini öne sürdü. Bu, akıllı telefonun 200 megapiksel Samsung HP2 birincil sensör, 12 megapiksel Sony IMX564 ultra geniş lens ve küçük iyileştirmelerle diğer iki sensöre sahip olabileceği anlamına geliyor.

Rapora göre, telefonda 3x optik yakınlaştırmalı 12 megapiksel Sony IMX754 periskop telefoto kamera ve 10x optik yakınlaştırmalı başka bir 12 megapiksel Sony IMX754+ görüntü sensörü bulunacak. Ayrıca, telefonun arka panelinde bir LED flaş ve bir lazer otofokus ünitesi de bulunabilir.