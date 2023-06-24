Yaklaşık 5 senedir Redmi Note 7 telefonunu kullanan Mert, piyasada stokları az olan ve hatta kimi yerlerde tükenen POCO F5 modeline geçmiş. 5 senede gelişen ve ilerleyen teknolojik yenilikleri POCO F5 modeliyle deneyimlediğini, telefonun beğendiği noktalarını, bu kadar stok sorunu olan bir telefonu nereden ve nasıl satın aldığını bu videoda anlatıyor.

Eğer siz de Mert gibi kullandığınız telefonunuzun deneyimlerini bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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