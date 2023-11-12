Huawei, katlanabilir telefonlarındaki Pocket serisini genişletmeye hazırlanıyor. İki flip tarzı katlanabilir telefonun ardından, Huawei Pocket S2 modelinin yıl sonunda Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni sızıntılar, Pocket S2’nin tasarımına ve bazı özelliklerine dair bilgiler sunuyor.

İçindekiler Huawei Pocket S2 Göz Alıcı Tasarımıyla Ortaya Çıktı

Huawei Pocket S2 Göz Alıcı Tasarımıyla Ortaya Çıktı

Huawei Pocket S2 selefiyle benzer tasarım anlayışını sürdürecek gibi görünüyor. Arka tarafta iki dairesel kamera modülü yer alacak. İlk modül, üç kameraya ve bir LED flaşa ev sahipliği yapacak ve Honor Magic 6 serisine benzer bir düzenleme sunacak.

İkinci modül, çeşitli bilgileri görüntülemek için kullanılan ikincil bir ekrana sahip olacak. Ayrıca, sağ tarafta bir ses düğmesi ve muhtemelen bir parmak izi sensörü de bulunacak.

Piyasaya sürülme tarihi konusunda, sızıntılara göre Huawei Pocket S2, Aralık ayında kullanıcılarla buluşacak. Yeni canavarın Nova 12 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.

Teknik özellikler hakkında net bir bilgi olmasa da, Huawei’in bu modeli yeni Kirin 8 serisi yonga setiyle donatılabileceği tahmin ediliyor. Bu da cihazın fiyatının daha uygun olmasını sağlayabilir.

Ayrıca, Huawei aynı dönemde Çin için Nova 12 ve Nova 12 Pro akıllı telefonları üzerinde çalışıyor. Standart model Kirin 830 çipini kullanacakken, Pro modelinin Kirin 9000s yonga seti ile gelebileceği söyleniyor.

Pocket S2 ve Nova 12 serileri aynı lansman etkinliğinde tanıtılabilir. İlerleyen günlerde daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor.

Huawei her zaman katlanabilir telefonlar konusunda iddialı olmuş bir firma. Şirketin satışları şu anda ana vatanı olan Çin’de Samsung’u bile geçmiş durumda.

Huawei katlanabilir telefonlarında kullandığın yenilikçi teknolojiler ile dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki katlanabilir telefonlar halen fiyat konusunda geleneksel telefonlarla rekabet edebilecek düzeyde değil.

Huawei Pocket S2 modeli bunu değiştirebilir. Huawei ve Samsung cephesinin bu yıl sonuna doğru uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar tanıtması bekleniyordu. Bu model de uygun fiyatlı katlanabilir telefonların ilk örneklerinden olabilir.

İlginizi Çekebilir: Vivo X100 Geekbench testinde ter döktü, güçten duramıyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!