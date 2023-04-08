Galaxy S23 serisi Samsung için büyük bir hit oldu ve Ultra modeli hayranlar arasında en popüler olanı oldu. Bunu akılda tutarak, mevcut modelin piyasaya sürülmesinden bu kadar kısa bir süre sonra Samsung’un Galaxy S24 Ultra’sı hakkında konuşmak garip görünebilir. Ancak Galaxy S24 Ultra söylentileri, telefonun piyasaya sürülmesine yaklaşık bir yıl kala çevrimiçi olarak görünmeye başladı.

Galaxy S24 Ultra çıkış tarihi ve fiyatı

Samsung, Galaxy S23 serisini bu yılın Şubat ayı başında tanıttı. Ön siparişler lansman etkinliğinden hemen sonra başladı ve üç Galaxy S23 telefonu çoğu yerde 17 Şubat’ta mağazalarda yerini aldı.

Bu, Samsung’un yılın ilk amiral gemisi serisi için olağan penceredir. Galaxy S24 telefon modelleri muhtemelen 2024’ün başlarında tanıtılacak. Samsung, birçok Ultra rakibinin lanse edileceği büyük MWC 2024 etkinliğinden önce Galaxy S24 Ultra’yı mağazalarda bulundurmak isteyeceğinden, telefonlar için de benzer bir çıkış tarihi beklenebilir.

Samsung’un Galaxy S23 fiyatlandırma yapısı, mevcut serinin en güzel yanlarından biri. 2023 Ultra, amiral gemisi için harika bir fiyat olan 1.199(48.999 TL) dolardan başlıyor. Açıkçası, çoğu herkes Galaxy S24 Ultra’nın da benzer bir fiyata sahip olacağını umuyor.

Söylentiler, Apple’ın iPhone 15 Pro telefonlarının bir dizi özel özellik sayesinde normalden daha pahalı olacağını söylüyor. Apple bu yıl fiyatları yükseltirse. Samsung’un da Galaxy S24 Ultra ile aynı şeyi yapmak için iyi bir bahanesi olacak. Apple’dan bir hamle gelmese bile, Samsung’un sofistike amiral gemileri için bir fiyat artışı söz konusu değil.

Ağustos ayında piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 amiral gemileri, Samsung’un yeni üst düzey modeller için fiyatlandırma stratejisi hakkında bize bilgi verebilir.

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Galaxy S24 telefonlar daha pahalı olsa bile, Samsung’un harika ön sipariş fırsatları sunduğunu belirtmekte fayda var. Bunun alternatifi, telefonu satın almak için birkaç ay beklemek olacaktır. Samsung’un Android’leri değerlerini iPhone kadar iyi korumuyor.

Galaxy S23 ile Galaxy S24 arasında ne fark var? Başka tasarım değişiklikleri olacak mı?

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı tasarımı kullanıyor. Bir değişiklik, ekranın ve kenarların eğriliği ile ilgilidir. S23 Ultra’nın ekranı düz değil ancak S22 Ultra kadar kavisli de değil. Düz ekranlar daha dayanıklıdır, ancak Samsung’un Galaxy S24 Ultra’sının tamamen düz bir ekrana sahip olup olmayacağını söylemek mümkün değil.

Galaxy S24 Ultra, en az 6,8 inç boyutuyla S24 serisinin en büyük ekranına sahip olacak. Ekran 120Hz’e kadar dinamik bir yenileme hızını desteklemelidir, ancak bazı söylentiler 144Hz’e bir ekran yükseltmesinin yapılacağını iddia ediyor.

Arka tarafta Galaxy S24 Ultra’nın devasa bir kamera sistemine sahip olması beklen

iyor. Galaxy S23 Ultra’da olduğu gibi, arka taraftaki lenslerin bağımsız çıkıntılara sahip olmasını bekleniyor.

Galaxy S24 Ultra, periskop kameraya sahip tek S24 modeli olarak kalabilir. Daha da önemlisi, Galaxy S24 Ultra 200 megapiksel sensöre sahip tek amiral gemisi olacak.

Galaxy S24 Ultra özellikleri

Tüm Galaxy S24 telefonları temel özelliklere sahip olacak, ancak Ultra kesinlikle bir 2024 telefonu için mümkün olan en iyi donanıma sahip olacak.

Muhtemelen tüm seriye güç veren bir “Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3” işlemciye bakıyoruz. Söylentiler Samsung’un Galaxy S24 serisi için bir Exynos 2400 işlemci düşündüğünü söylüyor. Ancak umarım bu gerçekleşmez. Galaxy S23’ün bu kadar başarılı olmasının en büyük nedenlerinden biri, Exynos destekli Galaxy S22 gibi performans sorunlarından muzdarip olmamasıdır.

Her üç S24 telefonu da öncekiler gibi LPDDR5X RAM’e sahip olmalı. Ancak Ultra olmayan telefonlarda bellek 12GB’a yükseltilebilir. Yakın tarihli bir söylenti de Galaxy S24 Ultra’nın 16GB RAM’e sahip olabileceğini iddia ediyordu.

Depolama alanına gelince, Galaxy S24 Ultra 1 TB depolama alanına kadar çıkmalı ve 256 GB’tan başlamalıdır. Ön sipariş fırsatları muhtemelen depolama alanını ücretsiz olarak ikiye katlamanıza izin verecektir. Mevcut UFS 4.0 teknolojisinin ötesinde herhangi bir depolama hızı sıçraması beklememiz gerekip gerekmediğini söylemek için henüz çok erken.

Batarya açısından Galaxy S24 Ultra, selefi gibi en az 5.000 mAh batarya paketine sahip olacak. Durum ne olursa olsun, Ultra en büyük S24 varyantı olduğu için mümkün olan en büyük bataryaya sahip olacak.

Galaxy S24 Ultra kamera yükseltmeleri

Amiral gemilerinde her zaman olduğu gibi, ana kamera Galaxy S24 Ultra’nın en önemli özelliklerinden biri olacak.

Daha önce de açıkladığımız gibi, Galaxy S24 Ultra’da arkaya bakan dört lens bulunacak. Ana atıcının Samsung’un bu yıl tanıttığı 200 megapiksel çözünürlüğü koruyacağı bildiriliyor. Ancak söylentiler, Samsung’un ek yeteneklere sahip yeni bir 200 megapiksel sensör tanıtabileceğini söylüyor.