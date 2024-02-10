Samsung Galaxy S24 modeli Exynos 2400 ile geliyor. Bu videoda Galaxy S24 için hem en yüksek FPS hem de en yüksek grafik ayarlarındaki sunduğu performansa üç farklı oyunda birlikte bakıyoruz.
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İçindekiler
Samsung Galaxy S24 ile GTA:SA, PUBG ve Genshin Impact Testi! | Exynos 2400
Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Özellikleri;
- Boyut: 147 x 70,6 x 7,6 mm
- Ağırlık: 167 gram
- Ekran: 6,2 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2x 120 Hz
- Koruma: IP68, Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Exynos 2400
- Grafik: Xclipse 940
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0)
- Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Video: 8K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör (Tune by AKG)
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, BT 5.3, NFC, USB 3.2
- Batarya: 4.000 mAh
- Şarj: 25 Watt Kablolu, 15 Watt Kablosuz