Samsung Galaxy S24 modeli Exynos 2400 ile geliyor. Bu videoda Galaxy S24 için hem en yüksek FPS hem de en yüksek grafik ayarlarındaki sunduğu performansa üç farklı oyunda birlikte bakıyoruz.

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Isınma değerlerine ve kasıp kasmadığına baktığımız oyun testindeki detayları videoda görebilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Özellikleri;