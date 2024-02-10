Son bir yıldır orta seviye telefonların birçoğunda MediaTek Helio G99 görüyoruz.
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MediaTek Helio G99’un Alametifarikası Ne? | Neden Her Telefonda G99 Var?
Xiaomi, TECNO, Infinix hatta Samsung modellerinde bile bulunan Helio G99 neden bu kadar tercih ediliyor? Cevabını Aydoğan değerlendiriyor.
MediaTek Helio G99 Özellikleri
- Çıkış Tarihi: 23 Mayıs 202
- Üretim Bandı: TSMC N6 (6nm)
- İşlemci: 2x ARM Cortex-A76, 2.2GHz / 6x ARM Cortex-A55, 2 GHz
- Grafik: Arm Mali-G57 MC2
- Çözünürlük: 2520 x 1080 / 120 Hz
- Bellek: LPDDR4X 2.133MHz
- Depolama: UFS 2.2
- Bağlantı: 4G (LTE) – Cat-13, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2
- Kamera: 108 MP
- Video: 2K 30fps
- MediaTek HyperEngine 2.0 Lite (Resource Management Engine 2.0, Networking Engine 2.0)
MediaTek Helio G99 yonga setini kullanan telefonlar;
Redmi Note 13 Pro
POCO M6 Pro
POCO M5
TECNO CAMON 20 Pro
TECNO POVA 5
TECNO POVA 4 Pro
TECNO POVA 4
Infinix Zero 30
Infinix Note 30
Infinix Zero 20
Casper VIA A40
Casper VIA X30 Plus
CASPER VIA X30
Samsung Galaxy A15
Samsung Galaxy A24
realme 11
realme 10
General Mobile GM 24 Pro