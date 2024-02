Son bir yıldır orta seviye telefonların birçoğunda MediaTek Helio G99 görüyoruz.

Xiaomi, TECNO, Infinix hatta Samsung modellerinde bile bulunan Helio G99 neden bu kadar tercih ediliyor? Cevabını Aydoğan değerlendiriyor.

MediaTek Helio G99 Özellikleri

Çıkış Tarihi: 23 Mayıs 202

Üretim Bandı: TSMC N6 (6nm)

İşlemci: 2x ARM Cortex-A76, 2.2GHz / 6x ARM Cortex-A55, 2 GHz

Grafik: Arm Mali-G57 MC2

Çözünürlük: 2520 x 1080 / 120 Hz

Bellek: LPDDR4X 2.133MHz

Depolama: UFS 2.2

Bağlantı: 4G (LTE) – Cat-13, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2

Kamera: 108 MP

Video: 2K 30fps

MediaTek HyperEngine 2.0 Lite (Resource Management Engine 2.0, Networking Engine 2.0)

MediaTek Helio G99 yonga setini kullanan telefonlar;

Redmi Note 13 Pro

POCO M6 Pro

POCO M5

TECNO CAMON 20 Pro

TECNO POVA 5

TECNO POVA 4 Pro

TECNO POVA 4

Infinix Zero 30

Infinix Note 30

Infinix Zero 20

Casper VIA A40

Casper VIA X30 Plus

CASPER VIA X30

Samsung Galaxy A15

Samsung Galaxy A24

realme 11

realme 10

General Mobile GM 24 Pro