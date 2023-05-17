Samsung özellikle ordu için üretilen iki yeni akıllı telefon modelini duyurdu. Şirket, orduya hazır olan ve zorlu koşullarda dayanıklılık için üretilen yeni Galaxy S23 ve Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition‘ı piyasaya sürdü.

İçindekiler Samsung savaşa hazır askeri sınıf Galaxy S23 amiral gemisi telefonunu tanıttı

Samsung savaşa hazır askeri sınıf Galaxy S23 amiral gemisi telefonunu tanıttı

Güney Koreli teknoloji devi daha önce de Galaxy S20 Tactical Edition’ı duyurmuş ve büyük başarı elde etmişti. Şirket, cihazın “tüm hizmet dallarında binlerce Savunma Bakanlığı personelini desteklediğini ve çok çeşitli görevlerde ve ortamlarda kendini kanıtladığını” belirtti. Resmi notlara göre, en yeni Galaxy S23 ve Galaxy XCover 6 Pro Tactical Edition kitlesel tüketicilere satılmayacak.

Bu yılın sonlarına doğru ABD hükümetine ve askeri personeline ulaşması bekleniyor. Tanınmış duyumcu Anthony’ye göre, yeni akıllı telefonlar Android Ekip Farkındalık Kiti, Savaş Alanı Destekli Travma Dağıtılmış Gözlem Kiti, Samsung Knox & Knox Dual Data at Rest ve göğse takılabilen askeri sınıf koruyucu kılıf gibi çeşitli yeni özellikler sunacak. Cihazın özelliklerinden bahsetmek gerekirse, iki cihaz Gece Görüş Modu, Gizli Mod ve daha fazlası gibi çeşitli önemli özelliklerle birlikte geliyor.

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XCover 6 Pro, MIL-STD-810H ve 1,5 metre düşme ile test edilmiştir. Ayrıca IP68 su ve toz direncinin yanı sıra hareket halindeyken hızlı pil değişimi için çıkarılabilir bir pil paketi ile gelir. Öte yandan Galaxy S23 Tactical Edition, gelişmiş fotoğrafçılık ve videografi için yüksek çözünürlüklü kameralarla birlikte geliyor. Ayrıca, askeri sınıf yapısına rağmen, Dinamik 120Hz yenileme hızı AMOLED ekranlar ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci gibi üst düzey amiral gemisi özelliklerine sahip.