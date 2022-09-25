Samsung’un 2023 yılının başında tanıtacağı konuşulan bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S23 serisinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra, bir süredir sızıntı haberleriyle gündemi meşgul ediyordu.

Son gelen bilgiler, birçok detayı ortaya çıkan cihazın şarj gücünü ortaya koydu. Çin’in sertifikalandırma kuruluşu olan 3C’den sertifika alan Galaxy S23 Ultra’nın şarj gücü birçok kullanıcıya hayal kırıklığı yaratabilir.

Galaxy S22 Ultra’dan Daha Düşük Şarj Gücü Desteğine Sahip!

Samsung’un halihazırdaki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Galaxy S22 Ultra, 45 Watt hızlı şarj desteğine sahipti. Her ne kadar testler 45 Watt ile 25 Watt arasında boş halden tam doluma kadar geçen süre konusunda kayda değer bir fark olmadığını gösterse de, 45 Watt gibi nispeten yüksek bir gücün Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonunda kullanılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmişti.

3C sertifikalarında SM-9810 adıyla ortaya çıkan Galaxy S23 Ultra modelinde, şarj gücü konusunda geri adım atılmış gibi görünüyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan belgelerde Galaxy S23 Ultra’nın en fazla 25 Watt (11V, 2.25A) hızlı şarj desteklediği bilgisi yer alıyor.

Çinli üreticiler, artık orta-üst seviye cihazlarında bile 120 Watt hızlı şarj desteği sunmaya başlamışken gelen bu haberlerin Samsung için biraz talihsiz olduğunu söylemeliyiz. Öyle ki, Samsung’un amiral gemisi düzeyindeki cihazları bile orta seviye cihazlarda olduğu gibi 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor.

Samsung’un bu konuda yalnız olmadığını söyleyebiliriz. Apple’ın iPhone modelleri ve Google’ın Pixel telefonları da Samsung Galaxy S23 ile aynı kaderi paylaşıyor. Zira bu cihazlarda sunulan hızlı şarj güçleri de Çinli üreticilerin gerisinde kalıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 200 MP çözünürlüğe sahip ana kamera ve iyileşen parmak izi okuyucu gibi önemli donanım güncellemeleriyle gelmesi beklenen Galaxy S23 Ultra’nın, tasarım konusunda Galaxy S22 Ultra modeliyle ciddi bir benzerliğe sahip olacağı konuşuluyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung hızlı şarj konusunda elini güçlendirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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