Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung, ilerleyen zamanlarda yeni Galaxy S23 amiral gemisi serisini tanıtacak. Yeni seri hakkında şu ana kadar çokça haber yapıldı. Cihazın 200 MP değerinde bir kameraya sahip olacağı bu haberlerden en fazla ses getireni olmuştu. Şimdi ise şirketin yeni amiral gemilerinde Exynos işlemci setini kullanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Samsung, Galaxy S23 Adına Exynos’a Güveniyor

Samsung Galaxy S23 serisine daha aylar var fakat telefonlar hakkındaki söylentiler bir çığ gibi büyüyor. Kısa süre önce cihazların ekran v kamera özelliklerini açıklayan bir dizi haberler gündemde boy göstermişti. Şimdi ise daha güvenilir kaynaklar gelecek canavarların şirketin kendi tasarladığı Exynos yonga setini kullanacağını söylüyor. Güney Koreli devin Qualcomm’un yeni nesil setlerinden mi yoksa kendi ürettiği işlemcisi mi kullanacağı yazarları ikiye ayırmıştı. Bugün çıkan haberler doğrultusunda ibrenin Exynos’a kaydığı düşünülüyor.

Bildiğiniz üzere geçen haftalarda ünlü haber sitesi Ice Universe, Weibo aracılığıyla Samsung MX (Mobile eXperience) bölümünün şirketin Galaxy S22 akıllı telefonlarındaki Exynos yonga setinin performansından pek memnun olmadığını, ve yaklaşan Galaxy S23 akıllı telefonlarının Qualcomm Snapdragon SoC ile donatılmasını “umduğunu” açıklamıştı. Fakat bu haberden sonra şirkete yakın birçok kaynak bu durumun tersine işaret etti. Samsung yönetimi gelecek yılın amiral gemilerinde Exynos yonga setini kullanmaya devam etmek istiyor. Son raporlar, Qualcomm’un yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile aynı seviyede olduğu söylenen Samsung’un Exynos 2300 işlemcisinin, Galaxy S23 serisine güç verecek taraf olduğuna inanıyor.

Galaxy S23 İçin Ekran Tarafında Sürpriz Yok

Yakın tarihli bir diğer rapor S23 serisinin ekran boyutu açısından eski modele kıyasla herhangi bir yükseltme içermeyeceğini ortaya koydu. Bununla birlikte gelecek ekran, daha yüksek bir tepe parlaklık seviyesi ve daha düşük güç tüketimi gibi ikinci plan özelliklerinde daha iyi değerler sunabilir.

Tıpkı bu yılki seride olduğu gibi S23 serisinin de Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç modele sahip olacağı söyleniyor. S23 Ultra modeli bazı ciddi yükseltmelerle gelebilir. Birkaç hafta önce çıkan haberlere göre, cihazın arkasında 1/1.3 inç boyutunda ve 0.6μm boyutlu piksellere sahip 200 megapiksel birincil kamera ve daha fazla ışık almak için daha büyük bir f/1.7 değerli diyafram açıklığı bulunacak.

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