Apple ve Google, yakın zamanda düzenledikleri akıllı telefon tanıtımlarında daha yüksek çözünürlüğe sahip sensörler kullandıklarının altını çizerek, yazılımın fotoğrafları bir noktaya kadar iyileştirebileceğini ve donanımın da artık gelişmesi gerektiğini kabul etmiş oldular.

Samsung cephesi, Apple ve Google’dan önce bu durumun farkına varmış ve üst seviye cihazlarında 108 MP gibi dudak uçuklatan çözünürlük değerlerine yer vermişti. Motorola ise Edge 30 Ultra modelinde 200 MP sensör kullanarak Samsung’a gözdağı vermiş oldu.

Samsung’un Galaxy S23 Ultra ile diğer üreticilerin çözünürlük artışı hamlelerine cevap vereceği ve bu modelde 200 MP çözünürlüklü bir kamera kullanacağı konuşuluyordu. Sonunda Galaxy S23 Ultra’ya ait olduğu söylenen kamera örnekleri ortaya çıktı. Örnekler, Samsung’un yeni amiral gemisiyle beraber fotoğraf netliği konusunda çıtayı yükselttiğini kanıtlar nitelikte!

Galaxy S22 Ultra’yı Ezip Geçebilir!

Samsung’un bu yılki amiral gemisi olan Galaxy S22 Ultra, fotoğraf kalitesi konusunda en üst seviye cihazlardan biri olmaya adaydı. Galaxy S22 Ultra, özellikle optik zoom konusunda piyasadaki diğer telefonları tam anlamıyla ezmişti. Şimdi de Galaxy S23 Ultra’nın, Galaxy S22 Ultra’yı ezeceği konuşuluyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung’un bu nesilde en gelişmiş 200 MP kamera sensörünü kullanacağına işaret ediyor. Yani, daha önce Motorola gibi üreticiler Samsung’un 200 MP kamera sensörünü kullanmış olsalar da, Samsung gizli silahı olan HP2 sensörünü kendine saklamış.

Ice Universe’e göre, eşsiz bir işleme gücüne sahip olacağı söylenen sensör, diğer sensörleri kıskandıracak sonuçlara imza atacak. Sahip olduğu üst seviye özellikler sayesinde gece çekimleri ve video konusunda üstün performans göstereceği düşünülüyor.

Ice Universe’e göre Galaxy S23 Ultra, son 5 yılın en büyük kamera iyileştirmesiyle gelecek. Yine Ice Universe tarafından paylaşılan kamera örneği de bunu doğruluyor. Öyle ki, bir tarafta Galaxy S23 Ultra, diğerinde Galaxy S22 Ultra’nın yer aldığı örnek fotoğraflar arasında oldukça büyük bir fark olduğunu söylemek mümkün.

Görselin neye ait olduğu bilinmiyor. Ancak Galaxy S23 Ultra’nın çimen olduğu düşünülen yerde daha iyi bir performans gösterdiğini söylemek mümkün. Fotoğrafın genel netliği konusunda da Galaxy S23 Ultra’nın çok daha ilerde olduğu görülüyor. Duvara benzeyen yerin üzerindeki detayların Galaxy S23 Ultra’da çok daha belirgin olması dikkat çekiyor.

Diğer kameralar hakkında da bilgiler paylaşan Ice Universe, Galaxy S23 Ultra’nın da S22 Ultra gibi 3x ve 10x optik zoom yapabileceğini eklemiş. Zoom kapasitesi aynı kalsa da, renk üretimi gibi diğer alanlarda iyileşme olması bekleniyor.

Galaxy S23 Ultra’nın Fiyatı Endişe Verebilir!

Ayrıca Ice Universe’ün Galaxy S23 Ultra’nın fiyatı hakkında da bazı bilgiler paylaştığı görülüyor. Her ne kadar bir rakam telaffuz edilmese de, Ice Universe tarafı S23 Ultra’nın fiyatından endişe ettiğini belirtmiş. Bu da Galaxy S23 Ultra’nın zaten oldukça yüksek fiyatla satılan Galaxy S22 Ultra’dan daha pahalı olacağı şüphelerini artırıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 Ultra nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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