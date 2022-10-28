SamMobile’ın haberine göre, One UI 5.0 güncellemesini almış olan Samsung telefonlar, Unicode 15 emojilerine erişebilen piyasadaki ilk telefonlar olacak. Kısa bir süre önce tanıtılan yeni koleksiyon, mesajlaşma uygulamaları ve diğer hizmetler için 30’dan fazla yeni simge içeriyor.

Güncellenmiş emojileri telefonlarında ancak rakiplerinden sonra kullanıma sunduğu diğer durumların aksine, bu kez Güney Koreli dev öne çıktı. Şimdilik, yalnızca arayüzünün Android 15’e dayanan yeni sürümü aracılığıyla Unicode 13 desteğine sahip.

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Geçtiğimiz ay Google, koleksiyonun Aralık ayına kadar, yani Samsung’un lansmanından sonra Android Açık Kaynak Projesi’ne (AOSP) ekleneceğini söyledi. Apple ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri henüz zaman çizelgelerini açıklamadı.

Şu anda One UI 5.0 ile güncellenen akıllı telefonların standart versiyon, S22+ ve S22 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S22 serisi modeller olduğunu belirtmek gerekir. Kasım ayından itibaren, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S21, S20 ve Galaxy Tab S8 serileri gibi daha fazla cihaz güncellemeyi alacak ve Unicode 15 emojilerine erişebilecek.

İçindekiler Yeni Koleksiyon

Yeni Koleksiyon

One UI 5.0’daki Unicode 15 desteğiyle, söz konusu telefonlar hayvan emojileri (kaz, geyik, eşek), denizanası, katlanır el yelpazesi, zencefil, bezelye kabuğu ve iki yeni sembol gibi birkaç yeni emojiye sahip olacak. Ayrıca titreyen bir yüz, kalp ve “iten el” için üç yeni renk seçeneği ve diğer eklemeler de var.

Arayüzün Android 13 ile güncellenmiş sürümünü aldıktan sonra, telefonlar Unicode 14’ün bir parçası olan 107 emojiyi de kazanacak. Şimdiye kadar bu koleksiyon Samsung’un cihazlarında desteklenmiyordu.

Kaynak: SamMobile, Emojipedia