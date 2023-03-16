Teknoloji dünyasında birkaç yıldır devam eden çip rekabeti her geçen gün gittikçe kızışıyor. Sektörün önde gelen isimleri söz konusu savaştan galip çıkmak adına elindeki en büyük kozları oynuyor ve devasa yatırımlara imza atıyor. Bu isimler arasında yer alan Samsung ise, kesenin ağzını açan dev şirketlerin başında geliyor. Ünlü marka, çip tedariki adına milyar dolarlar harcamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıldan itibaren büyük bir sorun haline gelen çip krizi, otomotiv sektörünü darmadağın ettikten sonra gözünü tüketici elektroniğine dikti. Bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi birçok üründe çip tedariki krizi yaşanıyor ve dolayısıyla maliyetler oldukça artıyor. Tahmin edersiniz ki bu durumdan en çok şikayetçi olan yarı iletken üreticilerinden biri de Samsung. Şirket her geçen gün çalışmalarını hızlandırdığı çip teknolojisinde zirvede tek olmak adına yatırımlarını da arttırıyor. Dev firma, son olarak yeni fabrikası için tam tamına 230 milyar doları gözden çıkaracak.

Samsung, Dünyanın En Büyük Yarı İletken Çip Fabrikasını Kuracak

Güney Koreli elektronik şirketi, kendi ülkesinde kuracağı dünyanın en büyük çip fabrikasını için önümüzdeki yirmi yıl içinde 230 milyar dolarlık devasa bir yatırım planı oluşturduklarını açıkladı. Ünlü şirket, bu hamle ile ülkenin çip endüstrisini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu yatırımın bir parçası olarak Samsung, Seul yakınlarındaki malzeme, parça ve ekipman üreticisini, fabrikasız çip üreticilerini ve yarı iletken araştırma ve geliştirme kuruluşlarını bir arada toplayacak beş adet çip fabrikası inşa edecek. Samsung’un bu planlarına ek olarak Güney Kore hükümeti, ayrıca yapay zeka gibi stratejik teknolojilerde araştırma ve geliştirme için beş yıl içinde 25 trilyon won yatırım yaparken, çip tedarikinin geliştirilmesi için yaklaşık 360 milyar won ve sanayi kompleksleri için bu yıl yaklaşık 100 milyar won elektrik ve su altyapısı sağlayacak.

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Bu yatırım, ülkede faaliyet gösteren çip üreticilerine milyarlarca dolar destek sağlayan ABD’nin CHIPS Yasası gibi, yerli çip endüstrilerini desteklemek için adımlar atan diğer ülkelere bir yanıt niteliğinde olacak. Samsung’un yatırım planı Güney Kore’nin küresel yarı iletken endüstrisindeki konumunu güçlendirecek ve ülkenin bellek dışı çip alanında önemli bir oyuncu olmasına yardımcı olacak. Tüm bu gelişmeler sayesinde ülkenin önde gelen üreticileri, diğer markalardan bir adım önde olacak ve söz konusu çip savaşından galip olarak ayrılacak.