Samsung, iQOO’nun ardından kısa süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra için ünlü otomobil üreticisi BMW ile iş birliği yaptı. Yeni Galaxy S23 Ultra BMW M Edition cihazı adını ünlü BMW M3 E30 otomobilinden alıyor. Sadece 1.000 adetle sınırlı olacak cihazlar, Güney Kore’nin SK Telecom firması ile iş birliği içinde satılacak.

Sınırlı sayıda üretilen bu cihaz, tanınmış üç M renginde türünün tek örneği bir bagaj animasyonunun yanı sıra G80’in böbrek ızgarası ve kaput tasarımına sahip bir sert kılıf içeriyor.

Altı farklı dönemden altı değiştirilebilir BMW ambleminin yanı sıra şirketin 50. yıldönümü kutlamasında tanıtılan BMW yuvarlak işareti ve “We Are M” metal logosunu içeren bir anahtarlık. Ayrıca küçük bir hava kompresörü, bir BMW M analog saat, BMW M araçları için bir güneş gözlüğü tutucu, bir poster, bir fotoğraf kitabı, bir anahtarlık ve ‘We Are M’ metal logosu da bulunuyor.

Özel sürümle birlikte müşteriler, sertifikalı bir eğitmenden sürüş dersleri alabilecekleri Incheon, Güney Kore’deki BMW Sürüş Merkezi için bir Başlangıç Paketi Kuponu da alacaklar.

Fiyatlandırma

Galaxy S23 Ultra BMW M Edition Phantom Black renginde sunulacak ve sadece 12GB + 512GB modeli için 1,369 dolara mal olacak. Tüketiciler akıllı telefon için 13 Şubat’a kadar ön sipariş verebilecek ve sadece 1000 adet üretilecek.