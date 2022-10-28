Bildiğiniz üzere Samsung, 200 MP çözünürlükteki kamera lensini piyasaya sürmüştü. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı da yapılan Xiaomi 12 serisinden Xiaomi 12T Pro’da da bu lens kullanılmıştı. Herkesin aklında ise tek bir soru vardı: Samsung kendi ürettiği bu lensi kendi cihazlarında ne zaman kullanacak?

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Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanına yaklaştığımız şu günlerde Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili yeni sızıntılar mevcut. Bu sızıntıya göre Samsung Galaxy S23 Ultra’da Samsung’un kendi ürettiği 200 MP’lik sensör kullanılacak. Ancak söylentilere göre bu lens diğer cihazlarda kullanılan lenslerle aynı değil. Samsung kendi işlemcisi ile harmanlayıp geliştirilmiş bir 200 MP’lik lens kullanacak. Bundan mütevellit Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP lens kullanan diğer cihazlardan daha iyi gece fotoğrafçılığı yapıp daha iyi gece videosu çekebilecek.

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