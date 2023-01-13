Samsung Galaxy S23 serisinden, 1 Şubat’taki tanıtıma günler kala ardı ardına haberler geliyor. Geçtiğimiz gün serinin giriş modeli olan Galaxy S23’ün görselleri gelmişti. Bugünse serinin en çok merak edilen modeli Galaxy S23 Ultra tüm ihtişamıyla ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S23 Serisi Renkleriyle Görenleri Büyülüyor!

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinin, önceki seriye oldukça benzediğini söylemek mümkün. Galaxy S23 Ultra, yerini aldığı Note serisinden miras kalan köşeli tasarım hatlarına sahipken, Galaxy S23 ve S23+’ta daha yuvarlak hatlı bir tasarım dili hakim.

Cihazlarda bu yıl en çok öne çıkacak olan tasarım ögesinin arka kamera modülü olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki, Galaxy S23 ve S23+ modellerinde, Galaxy S21 ve S22 serisinde gördüğümüz ayrı bir kamera modülü yerine, arka kapakla bütünleşik bir kamera modülü bulunacak. Bu tasarımı daha önce Galaxy S22 Ultra’da da görmüştük.

Galaxy S23 Ultra ise birkaç ufak değişiklik dışında Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Dışardan fark edilebilecek tek değişiklik, ekranın kavisli kısmında olabilir. Zira oldukça ünlü sızıntı kaynakları tarafından paylaşılan bilgiler, Samsung’un bu sene Galaxy S23 Ultra’daki kavisin eğimini azaltacağını ve S23 Ultra’nın düze yakın bir ekranla geleceğini gösteriyordu.

Cihazların herkesi büyüleyen özelliği ise cihazlarda sunulan renk seçenekleri olmuş. Buna göre, Galaxy S23 serisinde siyah, bej, lila ve yeşil renklere yer verilecek. Mat arka kapak malzemesiyle birleştiğinde bu renklerin oldukça göz alıcı göründüğünü söylemeliyiz.

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Samsung, geçtiğimiz yıllarda da renk konusunda oldukça cesur davranmış ve daha önce alışık olmadığımız renkleri cihazlarında kullanarak herkesi şaşırtmıştı. Bu yılın öne çıkan rengi ise yeşil olacakmış gibi görünüyor. Daha önce Galaxy S23 serisinin sızdırılan resmi tanıtım afişlerinde gördüğümüz ve adına “Botanik Yeşili” denmesi beklenen bu renk seçeneği şimdiden birçok hayran topladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisinin tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!