Samsung’un ürettiği Galaxy S23 serisinin ilk kez 1 Şubat’ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak ünlü seri uzun bir süredir hem özellikleri hem de olası tasarımı ile gündemi sürekli meşgul ediyor. Şimdi de WinFuture tarafından yayınlanan sızıntı görseller, serinin temel modeli Samsung Galaxy S23 telefonunun hem tasarımını hem de renk seçeneklerini ortaya koyuyor.

WinFuture’dan Roland Quandt’a göre, yayınlanan görseller şirketin seri için hazırladığı resmi pazarlama görselleri ve önceki modellere veya tasarım tahminlerine dayanan fan yapımı renderlar değil. Dolayısıyla, lansmandan önce sızdırılan görüntülerin doğruluk payı öncekilerine göre oldukça yüksek.

Samsung Galaxy S23 4 Farklı Renk Seçeneğine Sahip Olacak

Sızdırılan görsellere göre, yeni amiral gemisi telefon için dört farlı renk seçeneği mevcut olacak. Bu renkler: siyah, beyaz, yeşil ve pembemsi leylak rengi olarak adlandırılıyor. Pazarlama görselleri telefonun tasarımı adına da birçok fikir veriyor. Bunlardan en önemlisi ise kamera kurulumunda. Galaxy S23 selefi Galaxy S22’de yer alan yükseltilmiş kamera adasından kurtulacak, böylece telefonun üç kamerası da ayrı ayrı yuvalara sahip olacak.

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Yeni S23 kasası, önceki modellerde gördüğümüz tanıdık metal çerçeve ve cam kapak kombinasyonundan oluşacak.

S23’ün teknik özelliklerine ilişkin henüz bir doğrulama şimdilik yok. Ancak telefonun yeni ve daha parlak bir OLED ekranla donatılacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber serinin daha iyi düşük ışık performansına sahip daha yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörü ile gelmesi de muhtemetel. Performans tarafında ise telefonun Kuzey Amerika merkezli Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Sızdırılan Samsung Galaxy S23 Fotoğrafları