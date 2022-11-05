Koreli yayın organı Chosun’a göre, Samsung’un Şubat 2023’ün ilk haftasında San Francisco’da Galaxy S23 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. İddia doğrusa, 9 Şubat’ta duyurulan Galaxy S22 serisinden sadece birkaç gün önce gerçekleşmiş olacak.

Görünüşe göre küresel akıllı telefon talebindeki daralma Güney Koreli şirketi yeni nesil Galaxy S serisini daha erken piyasaya sürmeye sevk etti.

Samsung Galaxy S23 serisi, her iki şirketin de stratejik ortaklıklarını 2030 yılı sonuna kadar uzatması nedeniyle muhtemelen Qualcomm’un mobil platformu tarafından desteklenecek. Galaxy S23 Ultra’nın Galaxy S22 Ultra ile aynı tasarımı koruması, 5.000mAh bataryaya ve 1/1,3″ sensörlü, f/1,7 diyafram açıklığına ve 0,6µm piksellere sahip yeni bir üçüncü nesil 200MP kameraya sahip olması bekleniyor.

Ayrıca bkz: İLK NESİL XMAGE SON NESİL LEICA’YA KARŞI! | HUAWEI P50 Pro vs HUAWEI Mate 50 Pro

Samsung Galaxy S23+’ın sızdırılan sözde görselleri, Kontur Kesim Kamera tasarımından vazgeçilebileceğini gösteriyor. Diğer Galaxy S23 modellerinin ekran, pil ve kamera özelliklerine ilişkin söylentiler de ortaya çıkmıştı.

Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP Kameraya Sahip Olacak!

Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanına yaklaştığımız şu günlerde Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili yeni sızıntılar mevcut. Bu sızıntıya göre Samsung Galaxy S23 Ultra’da Samsung’un kendi ürettiği 200 MP’lik sensör kullanılacak. Ancak söylentilere göre bu lens diğer cihazlarda kullanılan lenslerle aynı değil. Samsung kendi işlemcisi ile harmanlayıp geliştirilmiş bir 200 MP’lik lens kullanacak. Bundan mütevellit Samsung Galaxy S23 Ultra 200 MP lens kullanan diğer cihazlardan daha iyi gece fotoğrafçılığı yapıp daha iyi gece videosu çekebilecek.

Kaynak: Chosun, Android Authority