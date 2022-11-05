Not: Bu videodaki ürünler HUAWEI Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Akıllı telefon kameraları her geçen gün daha da güçlenip gelişirken, HUAWEI bu gelişimi dünyanın en büyük markalarından birisi Leica ile yaptı. Leica ile birçok farklı telefona imza atan marka en son HUAWEI P50 Pro da Leica ile birlikte çalıştı. Yeni Mate 50 Pro serisinde ise artık Leica yerine kendi görüntüleme sistemi olan XMAGE ile yoluna devam ediyor.

Peki Dxomark’ın yeni şampiyonu HUAWEI Mate 50 Pro, bir sene boyunca liderliği elinden alınamayan HUAWEI P50 Pro karşısında nasıl bir performans gösteriyor? 32 tane fotoğraf çeken Eren bu videoda hangi telefonun çektiği fotoğrafın daha iyi olduğunu ve kendisine göre hangisinin daha iyi olduğunu yorumluyor. Size göre çekilen fotoğraflardan hangisi daha iyi? Kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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