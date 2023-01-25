Samsung Galaxy S23 serisi, firmanın şimdiye dek en çok ses getiren serilerinden biri oldu. Her geçen gün yeni bir haberle bizleri karşılayan serinin şimdi de Avrupa pazarı için fiyat bilgisi ortaya çıktı. Görünen o ki, firma ABD dışındaki bütün bölgelerde fiyatları artıracak.

Galaxy S23 Serisi Fiyatıyla Üzebilir!

Cihazların geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ABD fiyatları, firmanın bu yıl herhangi bir fiyat artışına gitmeyeceğini göstermişti. Ancak kısa bir süre önce Avustralya basınında yer alan haberler, Samsung’un ABD dışındaki bütün bölgelerde Galaxy S23 serisinin fiyatlarını önceki seriye göre artıracağını iddia ederek kafaları karıştırmıştı.

Ünlü sızıntı kaynakları tarafından son paylaşılan bilgiler, bu kötü haberi doğrular nitelikte. Sızıntı kaynakları tarafından paylaşılan bilgilere göre, serinin giriş modeli olan Galaxy S23’ün 8 GB bellek ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan modeli, Galaxy S22’nin aynı depolama ve bellek seçeneğine sahip modeline göre 100 euro daha pahalı olacak.

Galaxy S23+ için de aynı durum geçerli. Galaxy S23+ da önceki nesile göre 100 euro daha pahalıya satılacak. Samsung’un Galaxy S23+ modelinde dahili depolama kapasitesini 256 GB ile başlatacağı biliniyor. Bu fiyatların önceki nesilin aynı depolama ve bellek kapasitesine göre belirlendiğini söyleyelim. Galaxy S22+ modelinin 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonu baz alındığında bu fiyat artışı tam 150 euro oluyor.

Galaxy S23 serisinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’nın fiyatı ise 150 euro artacak. Ancak bu artışa rağmen, Galaxy S22 Ultra’daki 12 GB bellek kapasitesi yerine 8 GB bellek kapasitesine sahip oluyorsunuz. Zira Galaxy S22 Ultra’nın 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonunda 12 GB bellek bulunurken, Galaxy S23 Ultra’da bu bellek kapasitesinin yalnızca 512 GB dahili depolama kapasiteli modele özel olması bekleniyor.

Cihazların İspanya pazarındaki satış fiyatları da paylaşılmış durumda. Bu fiyatların İspanya’daki vergiler dahil olarak hesaplandığını söyleyelim. Listede en çok dikkat çeken model Galaxy S23 Ultra olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy S23 Ultra 1500 euro sınırını aşarak herkesi şaşırttı. Hatırlatmak gerekirse, geçtiğimiz yıl Galaxy S22 Ultra’nın 1 TB dahili depolama kapasitesine sahip modeli benzer fiyata satışa sunulmuştu.

Özellikle ülkemiz gibi pazarlarda vergi yüküyle ve artan döviz kurlarıyla beraber Galaxy S23 serisinin cüzdanlarda tam anlamıyla koca bir delik açacağını söylemek mümkün. Samsung, eğer bölgesel olarak fiyatlandırmada bazı değişiklikler yapmazsa, ülkemizde Apple’a karşı olan fiyat avantajını ciddi oranda kaybedecektir.

Hatırlatmak gerekirse, Apple cephesi Galaxy S23’ün eşdeğeri olarak sayılabilecek iPhone 14’ün Avrupa fiyatlarını 999 euro olarak açıklamıştı. Galaxy S23’ün fiyatı ise 950 euro olacak. Galaxy S22 ve iPhone 13 arasındaki fark 100 euro civarındayken, Galaxy S23 ve iPhone 14 arasındaki fark 50 euro olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda Samsung yalnızca ülkemizde değil, diğer birçok bölgede fiyat avantajını kaybediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung fiyat artışına gitmekte haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!