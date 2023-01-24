Android dünyasının merakla beklediği Galaxy S23 serisi 1 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Samsung’un bu yılki amiral gemisi serisi olacak olan bu modeller hakkında bilgiler de gelmeye tam gaz devam ediyor. Bugün ise Edwards Urbina, Galaxy S23 Ultra modelinin kamera yeteneklerini sergileyen görselleri sızdırdı.

Gece çekimi, 12 Megapiksel ve 50 Megapiksel ile çekilen fotoğrafları yayınlayan Edwards Urbina, Samsung’un kamera tarafında ne kadar başarılı bir işe imza atacağını açıkça gösteriyor. Özellikle telefon gece çekiminde rakiplerine göz dağı verecek gibi görünüyor.



12 Megapiksel ile çekilen fotoğrafta daha fazla kontrastın olduğu açıka belli oluyor. Ancak 50 Megapiksel ile çekilen fotoğrafa baktığımızda sanki bir RAW fotoğraf gibi daha fazla parlaklığı görünüyoruz. Görünüşe göre Samsung RAW tarafında bu yıl karşımıza yenilikler ile çıkacak.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden alacak olan bu canavarda 12 GB RAM‘in de yer alması bekleniyor. Overclock yapılabilecek olan bu işlemciyi Samsung’un batarya tarafında nasıl besleyeceği merak konusu olmaya şimdiden başladı. Rakipleri 200W hızlı şarjlara geçerken Samsung bu yılda da 65W hızlı şarjı tercih edecek gibi görünüyor. İşlemcinin çok güçlü olması batarya ömrünü nasıl etkileyecek merakla bekliyoruz.

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Bu yıl Samsung’un son defa üçlü telefon tanıtması bekleniyor. Ana ile Plus model arasındaki tek farkın ekran boyutunun olacak olması, Samsung’un S24 ailesi ile sadece ana ve Ultra model çıkarmasına neden olacak gibi görünüyor. Türkiye pazarına da Mart ayı gibi gelmesini beklediğimiz S23 serisi, fiyat açısından iPhone 14’ü takip edecek.