Samsung, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S23 FE (Fan Edition) ile amiral gemisi seviyesinde teknik özellikleri uygun fiyata sunma konusundaki başarılı trendini sürdürmeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S23 FE’nin sızdırılan tasarım görselleri, önceki modelden devam etmesi beklenen üçlü kamera kurulumuyla göze çarpıyor. Akıllı telefonun, bu fiyat aralığındaki cihazlarda nispeten nadir görülen bir telefoto kamera sensörü içermesi muhtemel. Kamera modülü, 2021’de piyasaya sürülen selefi S21 FE ile karşılaştırıldığında değiştiğini söylemek mümkün.

Galaxy S23 FE’nin tasarımı, Samsung’un mevcut portföyü ile karşılaştırıldığında, Galaxy A54 modeliyle çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Yaklaşan akıllı telefonun yaklaşık 6,4 inç boyutunda düz bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Ekran, ortalanmış bir selfie kamerasına ve gelişmiş güvenlik için ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacak. Arka panele taşınan Galaxy S23 FE, ayrı bir kamera bölgesine kapatılmak yerine yüzeyden çıkıntı yapan üç kamera sensörüyle temiz bir görüntü sergiliyor. Ayrıca ekranın etrafındaki çerçeveler S21 FE’den daha geniş görünüyor.

Boyutlar, Galaxy S23 FE’nin yaklaşık 158 x 76,3 x 8,2 mm ölçülerinde olacağını gösteriyor ki bu da şık ve kompakt bir tasarıma işaret ediyor. Bu sayede, cihazın tek elle tutuş ve kullanımı oldukça kolaylaşıyor.

Samsung Galaxy S23 FE: Şimdiye Kadar Ne Biliyoruz?

Performans açısından, söylentiler Samsung Galaxy S23 FE’nin Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC ile donatılabileceğini öne sürüyor. 2022’de piyasaya sürülen bu yonga seti, birkaç amiral gemisi telefona güç verdi ve önceki cihazlarda etkileyici performans sergiledi. İlk raporlar, Galaxy S23 FE’nin Exynos 2200 yonga setinden güç alabileceğini, bazı pazarların ise Snapdragon varyantlarını alabileceğini tahmin ediyordu. Kesin ekran boyutu henüz onaylanmasa da telefonun 120Hz AMOLED panele sahip olması muhtemel.

Galaxy S23 FE için depolama yapılandırmalarının 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama seçeneklerini içerdiği söyleniyor. Ek olarak telefonun 25W hızlı şarj destekli 4500mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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Bir başka heyecan verici potansiyel yükseltme, Galaxy S23 FE’nin Galaxy S22 ve Galaxy S23 akıllı telefonlarda bulunanlara benzer bir 50MP sensöre sahip olabileceğini öne süren birincil kamera oldu. Önceki Galaxy S23 FE modelinde 12 MP kamera bulunduğundan, bu iyileştirme şüphesiz fotoğrafçılık deneyimini geliştirecektir. Diğer kamera sensörleriyle ilgili ayrıntılar ise henüz belli değil.

Samsung, Galaxy S23 FE’nin lansman tarihini resmi olarak açıklamasa da, spekülasyonlar yeni nesil katlanabilir telefonlar Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile birlikte olası bir açılışa işaret ediyor. Bu cihazların, 26 Temmuz 2023’te gerçekleşmesi beklenen Samsung Unpacked Etkinliğinin ikinci bölümünde tanıtılması bekleniyor.