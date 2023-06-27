OPPO Reno 10 ve Reno 10 Pro modelleri Geekbench listesinde Temmuz ayındaki Hindistan lansmanı öncesinde göründü ve telefonların işlemci bilgileri ortaya çıktı. Avrupa pazarına bir başka gelecek olan yeni serinin detaylarına gelin yakından bir göz atalım.

Reno 10 modeli için CPH2531 model numarasıyla listelenen Geekbench sonuçları, telefonun yeniden markalanmış bir Dimensity 7050 olan MT6877V/TTZA yonga setiyle geldiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Reno 10’un Çinversiyonu Snapdragon 778G yonga setinden gücünü alıyor. OPPO, telefonun 8GB + 256GB sürümünü doğruladı. Geekbench sonuçları ise 8 GB RAM’i onayladı.

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Reno 10 Pro modeli için CPH2525 model numarasıyla listelenen Geekbench sonuçları, telefonun Snapdragon 778G yonga setiyle geldiğini gösteriyor. Bununla birlikte, Reno 10 Pro’nun Çin versiyonu daha güçlü bir Dimensity 8200 işlemciye sahip. OPPO, telefonun 12GB + 256GB sürümünü doğruladı ve Geekbench sonuçları da 12GB RAM’i onayladı.

Reno 10 Pro 5G’nin küresel versiyonu, Mayıs ayında tanıtılan Çin modeliyle karşılaştırıldığında Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini kullanacağını gösteren CPH2521 model numarasıyla ortaya çıktı. OPPO, telefonun 12GB + 256GB sürümünü de doğruladı. Türkiye pazarını pas geçeceği düşünülen bu modellerin Avrupa pazarında başarılı sonuçlara imza atması bekleniyor.