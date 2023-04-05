Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapor Samsung’un Galaxy S23 FE‘yi 2023’ün son çeyreğinde piyasaya süreceğini ortaya koymuştu. Bugün, başka bir rapor sadece bunu tekrarlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu telefonun beklenen fiyatından da bahsediyor.

Aylardır Galaxy S21 FE’nin halefi ile ilgili çelişkili detaylar duyuyoruz. Ancak bu telefonun fiyatı ile ilgili detaylarda ortaya çıktı

Maeil Business tarafından yayınlanan bir rapora göre, Samsung Exynos 2200 yonga setini Galaxy S23 FE içinde kullanarak yeniden tanıtacak. Bilmeyenler için, bu çip Avrupa’da satılan Galaxy S22 serisini çalıştırıyor ve düşük performans ve düşük verimlilikle ünlüdür.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S24 için Exynos 2400 Üzerinde Çalışıyor

Rapor, Samsung’un tasarım değişiklikleri yaparak Exynos 2200’ün verimini artırmaya başladığını söylüyor. Galaxy S23 FE bu çipin yeni versiyonunu taşıyan ilk akıllı telefon olacak.

Cihazın fiyatının yaklaşık 800.000 won (~600 dolar) olacağı söyleniyor. Bu doğruysa, telefon Galaxy S21 FE’den 100 dolar daha ucuz olacak. Şirketin başarılı olması halinde bu telefondan 10 milyon adetten fazla satacağı tahmin ediliyor.

Önceki rapora göre, Galaxy S23 FE yükseltilmiş 50MP birincil kamera ile gelecek. Bununla birlikte, 25W şarj desteği ile aynı 4.500mAh pil ile desteklenecektir. Son olarak, 128GB ve 256GB bellek seçenekleriyle satışa sunulacak.