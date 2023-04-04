Samsung bu yıl tanıttığı Galaxy S23 ailesinde sürpriz bir şekilde sadece Snapdragon yonga seti kullanmıştı. Exynos yonga seti projesini rafa kaldırdığı söylenen Samsung’dan bugün ilginç bir haber geldi. Aktarılan bilgilere göre Samsung, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Galaxy S23 FE telefonunda kendi Exynos 2200 uygulama işlemcisini (AP) kullanmayı planlıyor. Firma ayrıca Galaxy S24 için Exynos 2400 yonga seti üzerinde de çalışıyor.

Samsung’un küresel AP pazarındaki payı keskin bir şekilde daraldı ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7 ile 5. sıraya geriledi. Bunun nedeni, giriş seviyesi modellerde bile Tayvanlı MediaTek gibi rakipler tarafından tasarlanan ürünlerin artan rekabetidir. Qualcomm yüzde 31 ile ikinci, üçüncü sırada Apple ve dördüncü sırada Çinli UniSOC yer aldı.

Exynos‘un durgunluğu, Samsung’un akıllı telefonlar üreten mobil deneyim (MX) bölümü için bir maliyet yüküne yol açtı. Geçen yıl Mobil AP satın alımları yıllık yaklaşık %49,9 artarak 9.313,8 milyar won’a ulaştı. DX bölümü, kamera modüllerini ve ekran panellerini geride bırakarak toplam satın alma tutarının %12,8’ini oluşturdu. Qualcomm’un Snapdragon AP’sinin kullanımındaki hızlı artış, mobil AP alıcıları üzerinde artan bir yüke neden oluyor.

Samsung Electronics, AP pazarındaki varlığını artırmak ve verimi artırmak için Exynos 2200’ü yeniden tasarladı. Exynos 2200 ile Galaxy S23 FE‘nin 2023’ün 4. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Samsung, gelecek yıl Galaxy S24’te kullanılmak üzere Exynos 2400’ü de geliştiriyor.

Galaxy S24Samsung , A serisi tarafından temsil edilen hem amiral gemisi hem de düşük kaliteli akıllı telefonlarda Exynos serisini genişletiyor. A serisi satışlarının oranı, şirketin akıllı telefon performansını yıl boyunca belirliyor. Yakın zamanda piyasaya sürülen Exynos 1380, düşük kaliteli olmasına rağmen birinci sınıf AP performansına sahip olarak değerlendiriliyor. Alt model Exynos 1330’un da A14 serisine kurulması ve Hindistan gibi gelişmekte olan pazarları hedeflemesi bekleniyor.

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Samsung , premium pazarda Qualcomm’a kaptırdığı konumu geri kazanmak için Galaxy’ye özgü çipler gibi yeni nesil AP’lerin gelişimini hızlandırıyor. Şirketin Sistem LSI Bölümü, “AP Çözümü Geliştirme Ekibi”ni kurdu ve AP ve CPU araştırmasını optimize etmek için AMD ve ARM’den çekirdek geliştiricileri işe aldı. Samsung Electronics, Exynos markasını genişletiyor ve AP’nin ötesinde iletişim çipi pazarına girmeyi hedefliyor. Exynos Connect markasının ilk ürünü olan UWB tabanlı kısa menzilli kablosuz iletişim yarı iletkeni ‘Exynos Connect U100’ geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülmüştü. Bakalım Samsung’un bu yonga seti hamlesine Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi dev isimlerden bir hamle gelecek mi?