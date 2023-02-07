Samsung Galaxy S23, kullanıcılar için şimdiden bir sıkıntıyla birlikte geldi. Android işletim sistemi cihaz üzerinde şişirilmiş ve yaklaşık 60 GB yer kaplıyor. O kadar büyük ki Windows 11’in iki katı büyüklüğünde bir derlemeye sahip.

Bu durum, çeşitli donanım türleri üzerinde çalışacak şekilde hafif olmayı amaçlayan yazılımın vaat ettiği şeyin tam tersidir. Amaç her zaman mümkün olduğunca az yer işgal etmektir.

S23’te Android tarafından kullanılan 60 GB, entegre uygulamaları da içeriyor. Bu boyut, işletim sisteminin yaklaşık 15 GB kullandığı Pixel 7 Pro’daki sistemden dört kat daha büyük.

Galaxy S23, bir yazılımın birbirini izleyen sürümlerden sonra “şişmesi” ve daha fazla bellek, işlem gücü kullanması veya yavaşlaması durumunda bloatware’den muzdariptir. Samsung’un, sözleşmeye göre orijinal olanları eklemek zorunda olmasına rağmen, daha orijinal görünmesi için Google’ın uygulamalarını sık sık “klonladığı” ortaya çıktı. Böylece kullanıcılar sesli asistandan uygulama mağazasına kadar her şeyi kopyalamış oluyor.

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Buna ek olarak, Güney Koreli üretici, Facebook ve hatta Netflix gibi önceden yüklenmiş uygulamalar için cihazlarda yer satıyor. Kullanıcı telefonu bir operatörden satın alırsa, cihazla birlikte gelen daha fazla uygulama da vardır.

Unutmamak gerekir ki, 60 GB’lık kullanım, her lokasyonda telefonun içinde ne olduğuna göre ülkeden ülkeye değişmektedir.