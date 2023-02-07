Güney Koreli Samsung, yakın zamanda piyasaya sürülen Galaxy S23 serisinde bildiğiniz gibi overclock destekli Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullandı. Samsung, bu yıl ilginç bir şekilde telefonları için bir amiral gemisi yonga seti duyurmadı. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Sızıntıları ile bilinen Ice Universe’den gelen yeni bir sızıntı Samsung’un amiral gemisi cihazları için yeni bir 10 çekirdekli Exynos yonga seti üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Samsung Exynos 2400 piyasanın en hızlısı olmaya gelecek gibi görünüyor.

Sızdıran cihaza göre, yaklaşmakta olan Exynos 2400 CPU, mevcuttaki sekiz çekirdekli CPU’ların aksine 10 çekirdekli bir mimariye sahip olacak. Bu oldukça cesaret isteyen bir haber gibi görünüyor. Endüstrinin bu yeni mimariyi yeni nesil amiral gemisi yonga setleri için benimseyeceğini umuyoruz.

Exynos 2400 yonga setinin bir Cortex X4 çekirdeği, iki yüksek frekanslı A720 performans çekirdeği, üç düşük frekanslı A720 performans çekirdeği ve dört A520 verimli çekirdek içerdiği söyleniyor. Bu da pilin verimliliğini artıracak. Ancak bunu söylemek için henüz çok erken.

Ayrıca, önceki raporlara göre, Samsung’un 1.000’den fazla çalışanı içeren Dream Team‘i Galaxy S serisi için üst düzey bir özel işlemci geliştirecek.

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Bu yonga setinin gelecek yıl piyasaya sürülecek Galaxy S24 modellerine güç vermesi bekleniyor. Önümüzdeki aylarda Exynos 2400 hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır. Muhtemelen 2024 yılında artık 10 çekirdekli yonga setleri göreceğiz.