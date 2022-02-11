Samsung Galaxy S22 Serisi Galaxy S10 Kadar Çok Satmayacak!

Geçiğimiz günlerde Samsung amiral gemisi modelleri Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra modellerini tanıttı. Tanıtımdan çok daha önce üç telefonunda teknik özelliklerinin neredeyse tamamı sızdırılmıştı. Bu kadar bilgi sızdırılması da akıllı telefonlara olan ilgiyi azalttı. Ve akıllarda yeni bir soru işareti ortaya çıktı. Samsung Galaxy S22 serisi ne kadar satacak?

Bakmakta fayda var: realme, 2021’in 4. Çeyreğinde Batı Avrupa’da İlk Kez 5. Sırada

Teknik olarak yeni çıkan telefonlardan bağımsız olarak bu telefonlar daha piyasaya çıkmasından çok daha önce piyasa analizleri yapılmıştı. Bu, yeni üst düzey akıllı telefonların başarısını hem tarihsel hem de rekabet açısından perspektife koymaya yardımcı olmak için yakında gelecek olan Galaxy S22 serisi satış tahminleri ve değerlendirmelerinden oluşan bir çok görüş bulunuyor.

Samsung yeni bir rekor kırmayacak

Mobil endüstrinin mevcut durumu göz önüne alındığında, 2022 yılında çıkan bu amiral gemisi seriden beklenen rakamları 2018’de Galaxy S9 ve S9+ veya bir yıl sonra S10 üçlüsü tarafından elde edilen satışlar ile karşılaştırmak adil görünmeyebilir. Ancak bu tür karşılaştırmalar her zaman yapılıyor ve küresel akıllı telefon pazarı koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020’de büyük bir düşüş yaşarken, 2021 sevkiyatları 2019’un rakamlarıyla neredeyse aynı seviyedeydi.

Bir bütün olarak endüstri için pandemi öncesi seviyelere doğru kısmi toparlanmaya rağmen, dünyanın en büyük cep telefonu satıcısı Samsung, 2021’de iki yıl öncesine göre çok daha az akıllı telefon sattı ve Galaxy S21 serisi büyük olasılıkla Samsung’un en büyük fiyaskolarından (satış anlamında) biriydi. Bir rapora göre, S21, S21+ ve S21 Ultra, satışa sunulmalarının ilk altı ayında toplam 13,5 milyon adede ancak zar zor ulaşarak, benzer bir zaman diliminde S20 ailesi tarafından yayınlanan rakamların yaklaşık yüzde 20’si kadar ve Galaxy S10 serisine kıyasla neredeyse yüzde 50 oranında kadar satılmış. Bu sayının son aylarda ne kadar yükselmiş olabileceği belirsiz olsa da, Galaxy S21 üçlüsünün 20 milyon adetten satış yaptığı biliniyor, bu da Samsung’un S22 ailesi için “20 milyon adet şatış” hedefini oldukça iddialı duruma getiriyor.

Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra modellerinden hangisi daha çok satacak?

En azından şimdilik, bu iddiaya göre Samsung’un en yeni premium akıllı telefon ailesinin üç ana üyesi için üretim planı şu şekilde:

Galaxy S22 – 12 milyon adet

Galaxy S22 Plus – 8 milyon adet

Galaxy S22 Ultra – 10 milyon adet

Sayılara baktığımızda şaşırtıcı bir şekilde standart S22 modelinin daha fazla adet satılması bekleniyor. Herkesin beklentisi S22 Ultra’nın daha fazla satış adetine ulaşacağı yönündeydi ancak 1200 dolar seviyesinden başlayan bir telefonu belirli bir kesim satın alacak. Tüketiciler daha çok fiyat odaklı tercih yapacakları için 799 dolara S22 serisini daha fazla ilgi gösterecekler. Ancak ilginç olan nokta şu ki; Samsung S22’yi iPhone 12 mini ve 13 mini modellerinin karşısına konumlandırıyor. Apple’ın satış adetlerine göz atarsak serideki en az satış adetlerine sahip olan modellerinde 12 mini ve 13 mini olduğu göze çarpıyor. Bakalım Samsung, S22 serisi ile birlikte istediği satış adetlerine ulaşabilecek mi. Siz de konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlere paylaşabilirsiniz.