realme, 2021’in 4. Çeyreğinde Batı Avrupa’da İlk Kez 5. Sırada

Dünyanın en büyük 6 akıllı telefon markası arasında en genç marka olan realme, büyüme ivmesini sürdürdü ve temel değeri olan “Cesaret Et” mottosu ile küresel pazarlarda rekor kıran bir performans sergiledi.

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En son Canalys verilerine göre realme’nin pazar payı, 2021’in dördüncü çeyreğinde dünya genelinde 30 pazarda ve 6 bölgede ilk5 arasında, Filipinler ve Bangladeş’te 1 numara konumunda. Bununla beraber Almanya, Peru, Kolombiya ve Batı Avrupa Bölgesi’de dahil olmak üzere yeni bölgeye giriş yaptı. realme, performansı ve tasarımı odağına alan akıllı telefonlarıyla, küresel pazarlarda önemli bir yer edindi. Canalys verileri, realme’nin Hindistan’daki pazar payının bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak yüzde 17’ye yükseldiğini gösterdi. Marka Türkiye’de ise, %46 oranınında büyüme gösterdi. realme, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarında pozitif büyüme kaydeden ilk 5 arasında tek marka oldu.

realme, Avrupa’da yaklaşık %450’lik yıllık büyüme oranıyla yeni bir dönüm noktasına ulaştı ve bölgedeki dördüncü en büyük akıllı telefon markası haline geldi. Aynı zamanda Batı Avrupa’da %1365 gibi bir büyüme oranına tanık oldu ve ilk kez ilk5 akıllı telefon markası oldu. Markanın büyüme ivmesi; İspanya ve İtalya’da ilk 4, Almanya ve Hollanda’da ise ilk 5’e gelmesi ile daha da hızlandı. realme, Orta ve Doğu Avrupa’da yüzde 11 pazar payı elde etti ve 4 numarada yer aldı. Yunanistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Belarus, realme’nin ilk 3’e yükseldiği güçlü bir büyümeye tanık oldu.

Marka sahip olduğu özgün ve rekabetçi ürünleriyle, hızlı büyüme ve popülerlik kazanmaya devam ediyor. realme, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika’da yeni bir atılım gerçekleştirirken Güneydoğu Asya’da ilk 5’de yerini korudu. Üç yaşında olan realme, 2021’de güçlü bir 4. çeyrek performansıyla verimli bir yılı tamamladı. realme’nın kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Sky Li, “Şirket, meyvelerini vermeye başlayan lider teknolojik yeniliklerle dünya çapındaki müşterilere segmentte en iyi performansı sağlamaya odaklandı,” dedi, “2021’de yıllık akıllı telefon satış hacmimiz Bir önceki yıla göre %50 artışla 60 milyon ile rekor kırdı. 2022’de dünya çapında hayranlarımıza yeni ve heyecan verici ürünler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.