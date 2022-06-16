Samsung, Fan Edition modelleri ile oldukça iyi bir çıkış yakalamıştı. Fan Edition modelleri, firmanın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S serisinin temel özelliklerini alıyor ve bu özellikleri daha ucuz bir şekilde kullanıcılara sunmayı amaçlıyor.

Firmanın bu yıl da bir Fan Edition modeli çıkarması bekleniyordu. Galaxy S20 FE ve S21 FE’nin ardından, firmanın en güncel amiral gemisi telefon serisi olan Galaxy S22 ailesinin yeni üyesi olması beklenen Galaxy S22 FE hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak birçok kaynak tarafından paylaşılan son bilgiler, firmanın Galaxy S22 FE modelini ve hatta Fan Edition projesini tamamen rafa kaldırmış olabileceğini gösteriyor!

Galaxy S21 FE Gibi Yılan Hikayesine Dönebilir!

Samsung’un Fan Edition modelleri her ne kadar çokça popüler olsalar da, bu cihazların oldukça sancılı bir süreçten geçtiğini söylemek mümkün. Bunu ilk olarak Galaxy S20 FE modelinde yaşamıştık. Firma ilk etapta bu cihazın Exynos 990 ve Snapdragon 865 işlemcili iki farklı versiyonunu üretmiş, ancak Exynos 990 hakkındaki yoğun şikayetler nedeniyle cihazın bu işlemciye sahip versiyonunun üretimi aniden durdurulmuştu.

Ardından bazı pazarlar için yeniden satışa çıkarılan cihaz, Kuzey Amerika pazarında olduğu gibi Snapdragon 865 ile donatılmıştı. Ancak ülkemiz gibi 5G teknolojisinin henüz kullanıma girmediği ülkelerde cihazdaki 5G modeminde bazı kısıtlamalara gidilmiş ve cihazın 4G destekli versiyonu satışa sunulmuştu. Bu da birçok kullancıda kafa karışıklığına neden olmuştu.

Galaxy S21 FE de benzer bir kaderi paylaşmıştı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan ve 2021 yılının Ağustos ayında tanıtılması beklenen modelin çıkışı tam bir yılan hikayesine dönmüştü. Önce cihazın üretiminin durduğu haberleri ortaya atılmış, ardından Samsung’un Fan Edition serisini tümden rafa kaldırdığı haberleri ortaya çıkmıştı.

Firma bu yılın başında yapılan Galaxy S21 FE duyurusu ile herkesi şaşırtsa da, Galaxy S21 FE modeli Galaxy S21 ailesinin tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtikten sonra tanıtılabilmişti. Bu da cihazın satışlarını önemli oranda etkilemişti.

Son gelen bilgilere göre, Galaxy S22 FE de benzer bir durumla karşılaşabilir. Eğer gelen bilgiler doğruysa, Samsung cephesi Galaxy S21 FE’den sonra herhangi bir Fan Edition modeli üretmeyecek ve Fan Edition projesi rafa kaldırılacak.

Bir bakıma bunun doğru bir karar olduğu söylenebilir. Zira Fan Edition modeli, fiyat olarak asıl serinin giriş modeline oldukça benzer bir fiyattaydı ve sundukları özellikler bakımından da iki cihaz birbirine oldukça benziyordu. Bu nedenle kullanıcılar Fan Edition modeli tercih etmek yerine, bazı konularda taviz vermeleri gerekse bile amiral gemisi modeli tercih ediyordu.

Bu kararın arkasındaki diğer bir neden de çip krizi olabilir. Zira çip krizi bitmiş değil ve üreticiler yeni cihaz üretiminde zorlanmaya devam ediyor. Ayrıca Samsung’un bu cihazda kullanacağı Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 hakkında da özellikle pil tüketimi ve ısınma konusunda birçok şikayet bulunuyor. Samsung bu durumdan kaçmak için TSMC üretimi Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setini kullanabilir. Ancak bu çipin kulllanımı, diğer ürünlerin satış rakamlarını olumsuz etkileyebileceği gibi, Galaxy S22 FE’yi performans konusunda diğer S22 modellerinin üstünde konumlandırabilir. Bu da Samsung için doğru bir tercih olmayacaktır.

Yine de bu bilgilerin şimdilik sadece iddia düzeyine olduğunu hatırlatmakta fayda var. Samsung herkesi şaşırtarak bu yıl da bir Fan Edition modeli duyurabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung tarafı Galaxy S22 Fan Edition modelini üretmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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