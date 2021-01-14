Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı!

Samsung Galaxy Buds Pro , şirketin Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan ilk cihaz oldu. Buds Pro ile ilgili paylaşılan özellikleri ve fiyat bilgisini sizler için derledik.

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Samsung Galaxy Buds Pro ile Akıllı ANC deneyimi

Samsung‘un yeni tam kablosuz kulaklığının en dikkat çekici özelliği çok iyi bir aktif gürültü engelleme sistemine sahip olması. Şirketin verdiği bilgilere göre Galaxy Buds Pro ile arka plan gürültülerinin yüzde 99’u rahatça izole edilebilecek. Ayrıca ortam Sesi ile yakındaki sesleri 20 desibelden fazla yükseltmeyi seçebilirsiniz, Bu da ihtiyaçlarınıza göre ayarlayıp kişiselleştirebileceğiniz anlamına gelir. Örneğin dışarda yürürken size yaklaşan araba seslerini ayırt edebilirsiniz.

Buds Pro, akıllı ANC özelliğiyle beraber konuştuğunuzu anlar ve yakındaki seslerin izole edilmesi konusunda size yardımcı oluyor. Ayrıca müzik dinlerken konuşmaya başladığınızda müziğin sesini de otomatik bir şekilde kapatabiliyor.

Ek olarak Galaxy Buds Pro ile beraber kullandığınız diğer Galaxy akıllı cihazlar arasında otomatik geçiş yapabileceksiniz.

Galaxy Buds Pro ile uzun kullanım süreleri

Samsung’un yeni Buds modeli, kualklıkların üzeirndeki bataryalar ile 8 saate kadar (ANC kapalı)müzik dinleme imkanı sunuyor. Cihazın sarj kutusu ile beraber toplam müzik dinleme süresi 28 saate kadar çıkabiliyor.

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Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri

Renk seçenekleri Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver Boyut ve Ağrılık Kulaklık: 19.5 x 20.5 x 20.8 mm, 6.3g Şarj Kutusu: 50 x 50.2 x 27.8 mm, 44.9g Ses sürücüleri 11mm woofer + 6.5mm tweeter Mikrofonlar 2 dış 1 iç olmak üzere toplam 3 mikrofon + Ses alma birimi + Rüzgar engelleyici ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ortam sesi ANC: Arka plan sesini yüzde 99 oranında kesme Ortam sesi : + 20dB’ye kadar yükseltme Ses algılama Batarya Kapasiteleri Kulaklık: 61 mAh Şarj kutusu: 472 mAh Oynatma süreleri 5 saat / Toplam 18 saat (ANC açık) 8 saat/ Toplam 28 saat(ANC kapalı) Kohuşma süreleri 4 saat / Toplam 14.5 (ANC açık) 5 saat / Toplam 17.5 (ANC kapalı) Şarj süresi 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 ssatlik oynatma süresi Wireless Şarj Bağlantı Bluetooth 5.0® Sensörler İvmeölçer, Gyro, Yakınlık, Dokunma, Ses Alma Birimi (VPU) Uyumluluk Android 7.0 ve üstü, en az 1.5Gb RAM Su geçirmezlik IPX78 sertifikalı

Samsung Galaxy Buds Pro’nun satış fiyatı

Samsung’un en üst düzey tam kablosuz kulaklık modelinin satış fiyatı 199 Dolar olarak açıklandı.