Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen ile gelecek!

Galax S21 ailesi Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonları olacak. 2021 yılında çıkacak olan ve merakla beklenen telefonlar hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan Güney Kore kaynaklı yeni sızıntı, şu ana kadarki en dikkat çekici sızıntı olabilir. Sızıntıya göre Galaxy S21 Ultra, S Pen ile birlikte gelecek ve Galaxy S serisi ilk kez kalem desteğine kavuşacak.

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Galaxy S serisi S Pen ile buluşuyor

Samsung yeni akıllı telefonlarında büyük değişiklikler denemek istiyor. 2021 yılında çıkacak olan ve Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonların temsil edecek olan Galaxy S21 ailesiyle birlikte S serisi ilk kez kalem desteğine sahip olacak. Güney Kore kaynaklı bilgilere göre S21 ailesi Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı modelden olşacak. Ancak yalnızca S21 Ultra, Samsung’un Note serisinden aşina olduğumuz S Pen desteğiyle birlikte gelecek. Ayrıca sızıntıları sağlayan kaynak, Samsung’un bu hamleyle birlikte Note serisi hayranlarının dikkatini çekmek istediğini belirtmiş. Samsung’un son zamanlarda telefon departmanında strateji değişikliğine gitmek istediği biliniyordu. Bu hamle, bu strateji değişikliğinin ilk yansımalarından biri olabilir. Ayrıca katlanabilir telefonlar üzerine ciddi çalışmalar yapan Samsung, şirketin ana amiral gemisi olarak Galaxy Fold serisini konumlandırmak istiyor. Bunun sonucu olarak ilerleyen yıllarda Galaxy S ve Note serisi performans ve sunduğu özellikler anlamında geri planda kalabilir. Ancak bunun için henüz çok erken gözüküyor. S Pen desteğine sahip Galaxy S21 Ultra oldukça ilgi çekici bir amiral gemisi akıllı telefon olabilir.