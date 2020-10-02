Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!

App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.

İlginizi çekebilir: Apple, Türkiye için App Store fiyatlarını artırma kararı aldı

reklam

Google Play Store daha fazla büyüme sağladı

App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.

Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi

Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok

Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;

1. TikTok

2. YouTube

3. Tinder

4. Tencent Video

5. Disney+

Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.