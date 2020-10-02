Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 modeli için yeni patent başvurusu!
Samsung Galaxy S21 için Samsung yapımı 3D ToF sensörü için patent başvuruları görüntülendi.Samsung Galaxy S20 serisinde başarısız bulunduğu için 3D ToF sensörünün kaldırılıcağı düşünülüyordu, bunun tam aksine bir hareketle, Samsung kendi yapımı ISOCELL Vizion sensör için patent başvurusu yaptı.
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Samsung Galaxy S21 modeline Samsung yapımı sensör yetişecek mi?
Samsung Galaxy S21 modeli, sızıntılara göre, Exynos 1000 işlemcisinden güç alıyor , işlemcinin grafik bölümünde ise Mali-G78 GPU’su yer alıyor bu yonga setini 8 GB RAM destekliyor. Ayrıca zamanda telefon Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Bu sızıtınlara ISOCELL Vizion 3D ToF sensör de eklendi. Gelecek Galaxy S serisinde bu sensörü görecek miyiz? Henüz bilmiyoruz ama bu patentler henüz ticarileştirilmediği için Samsung Galaxy S21 modeline yetişmeyebilir. Bu da Galaxy Note serisini işaret ediyor.
ISOCELL Vizion, alternatif olarak Galaxy Note 21 ile çıkabilir!
Akıllı Telefonlar
App Store gelirleri, Google Play Store’u ikiye katladı
App Store, Temmuz 2020 – Ekim 2020 döneminde, Google Play Store’dan neredeyse iki kat daha fazla gelir elde etti. Sensor Tower’ın paylaştığı son üç aylık verilere göre; Google Play Store 10.3 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 19 milyar dolar gelir elde etti. Benzer bir durum 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de meydana gelmişti. Söz konusu dönemde Google Play Store 7.7 milyar dolar gelir elde ederken, App Store 14.5 milyar dolar gelir elde etmişti.
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Google Play Store daha fazla büyüme sağladı
App Store ile uygulama içi satın alımlar, abonelikler ve tek seferlik uygulama satın alımları yapan Apple müşterileri, şirkete 19 milyar dolar kazandırdılar. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31’lik bir artışa tekabül ediyor. Yine geçen yılın aynı dönemine göz attığımızda, Google Play Store’un %33.8’lik bir büyüme sağladığı görünüyor. App Store %2.5 artışla 8.2 milyar adet yükleme elde ederken, Google Play Store %31 artışla 28.3 milyar adet yükleme elde etti. Google Play Store’un yükleme adetlerindeki bu devasa farka rağmen; gelir elde etme noktasında çok geride kaldığı görünüyor.
Oyun harcamaları toplamda %26.7 artış gösterdi
Oyun uygulamaları da bu artıştan nasibini aldı. Her iki platformdaki oyun harcamaları %26.7 artarken, toplamda 20.9 milyar dolar gelir sağlamış oldu. App Store, oyun içi harcamalarda yıllık %24 artış sağladı ve 12.4 milyar dolar gelir elde etti. Google Play Store’daki yıllık büyüme %30.8 olmasına karşın; elde ettiği gelir 8.5 milyar dolar olarak hesaplandı.
App Store ve Google Play’de oyun dışı en çok kazandıran uygulama: TikTok
Her iki platformda da oyun harici en çok kazandıran uygulamalar ise şu şekilde sıralanıyor;
1. TikTok
2. YouTube
3. Tinder
4. Tencent Video
5. Disney+
Sensor Tower, söz konusu büyümede en büyük pay sahibi olarak COVID-19 salgının sebep olduğu sonuçları gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefonlarda gömülü uygulama dönemi bitiyor!
Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin belirli standartlara uyması konusunda uzun süredir çalışmalar yapıyor. Gelecek günlerde onaylanması beklenen Dijital Hizmetler Yasası, akıllı telefonlardaki gömülü (ön yüklü) uygulama kullanımını tüketicilere bırakıyor!
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Avrupa Komisyonu, ön yüklü uygulama seçimini kullanıcılara bırakacak!
Bilindiği üzere yeni satın alınan akıllı telefonlar, üreticiler tarafından önceden yüklenmiş pek çok uygulama ile geliyor. Bu uygulamaların bazıları aktif şekilde kullanılırken, bazı uygulamalar ise hiç kullanılmadığı için atıl şekilde kalıyor. Üstelik arayüze gömülü şekilde gelen uygulamaların çoğu, özelleştirilmiş bir ROM yazılımı yüklenmeden silinemediği için telefonlarda gereksiz şekilde yer kaplıyor.
Bu durumdan pek de hoşnut olmayan Avrupa Komisyonu ise Dijital Hizmetler Yasası aracılığıyla tam denetim sağlamayı amaçlıyor. Yıl sonuna kadar parlamentoda onaylanması beklenen yasa ile üreticilere yazılım tarafında çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Ön yüklü uygulamaların telefonda gömülü şekilde kalmasının önüne geçilirken, eğer kullanıcı isterse bu uygulamaları telefondan tamamen kaldırabilecek. Ayrıca ön yüklü uygulama örneklerinin işletim sisteminin çekirdek yazılımından bağımsız şekilde çalışması zorunlu tutulacak.
Dijital Hizmetler Yasası, gömülü uygulamalar haricinde veri güvenliği konusunda da çeşitli yaptırımlar içeriyor. Yasaya eklenen bir maddeye göre, mobil uygulamalardan toplanan ve işlenmesine izin verilen veriler rakip şirketlerin erişimine açık hale getirilecek. Aksi takdirde elde edilen kullanıcı verilerinin ticari faaliyetler için kullanımına izin verilmeyecek. Bu düzenlemenin; veri paylaşımı konusunda soru işaretleri barındıran Google, Apple ve Amazon gibi şirketleri kontrol altına almak için yapıldığına inanılıyor.
Akıllı Telefonlar
Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!
Geçtiğimiz haftadan bu yana, Realme 7 serisinin Ekim ayında Avrupa’da piyasaya sürüleceğine dair bazı söylentiler bulunuyordu. Şirket bugün erken saatlerde bu söylentileri doğrulayan ilk teaserini yayınladı. Ardından birkaç saat sonra şirketin CEO’su Madhav Sheth, telefonun 7 Ekim’de Avrupa’da lansman ile tanıtılacağını açıkladı. Realme, söylentilere göre Realme 7 ve Pro modelini bölgeye getirecek. Global varyantların, Hint varyantlardan farklı olarak NFC desteği ile gelmesi bekleniyor.
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Realme 7 serisi ile orta sınıfta neler değişecek?
Realme 7 serisi, şirketin Redmi Note 9 serisine cevabı olarak piyasaya sürüldü. Serinin taban modelinin sunduğu yüksek tazeleme hızı ve Pro modelde bulunan 65W hızlı şarj ile birlikte kullanıcılara orta segmentin üstünde özellikler sunuluyor. Serinin Pro modeli, Realme’nin 65W hızlı şarj sunan ilk orta segment telefonu oldu. Şirketin temel hedefi yüksek hızlı şarjı orta ve alt segmentte yaygınlaştırmak. Samsung‘un bazı amiral gemilerinde bulunan 30W hızlı şarja karşılık Realme‘nin orta segmentte bu değerleri vermesi oldukça önemli bir adım.
Her iki telefonda ön tarafta nokta delik tasarımlı bir panel kullanıyor. Fakat bu ekran taban modelde LCD iken Pro modelde AMOLED olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde taban model Helio G95 yonga seti kullanırken Pro model Snapdragon 720G yonga setini kullanıyor. Her iki telefonun da 64 MP ana kamerası ve 16 MP selfie kamerası mevcut. 7 Ekim tarihinde gerçekleşecek resmi lansmanda tüm detayları öğreneceğiz.