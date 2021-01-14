Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde en güçlü akıllı telefon modeli olan Galaxy S21 Ultra’yı da görücüye çıkardı. Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çeken Samsung Galaxy S21 Ultra, S Pen kalem desteğini de ilk kez bünyesinde barındırıyor.

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Samsung Galaxy S21 Ultra tanıtıldı: Seride ilk kez S Pen desteği!

6.8 inçlik Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X ekrana sahip olan telefonda 10-120 Hz uyarlanabilir ekran tazeleme hızı dikkat çekiyor. Hatırlanacağı üzere serinin önceki modellerinde yüksek tazeleme hızı ekran çözünürlüğü düşürülünce kullanılıyordu. Galaxy S21 Ultra’da ise maksimum tazeleme hızı artık en yüksek çözünürlükte de kullanılabiliyor. Bunun dışında 1.500 nit’e varan maksimum parlaklık değeri ve ultrasonik parmak izi okuyucu da cihazın öne çıkan ekran detayları arasında yer alıyor.

Telefonun bir diğer yeni ve önemli özelliği ise S Pen kalem desteği. Galaxy Note cihazınızda bulunan ya da haricen satın alabileceğiniz Wacom kalemler artık Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilecek. Gücünü 5G destekli Exynos 2100’den alan Samsung Galaxy S21 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Ayrıca microSD kart girişinin eksikliği, serinin üst versiyonunda da devam ediyor.

Kamera tarafında çıtayı bir hayli yukarı taşıyan Samsung, Ultra sürümünde dörtlü arka kamera kurulumuna yer veriyor. İkinci nesil olduğu belirtilen 108 megapiksel çözünürlüklü ana sensör, zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. 10 megapiksel çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.

Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunurken, 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği arka kamera tarafındaki özellikleri tamamlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, ekran deliğinde ise 40 megapiksel çözünürlüklü bir kamera taşıyor.

5.000 mAh kapasiteli bataryada 25W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj ve ters şarj desteği bulunuyor. Serinin tepe modelinin de kutusundan herhangi bir şarj adaptörü ya da kulaklık çıkmıyor. IP68 sertifikası, WiFi 6E desteği, One UI 3.1 arayüzü ve Android 11 işletim sistemi ise telefonun öne çıkan özelliklerini tamamlıyor.

Samsung Galaxy S21 Ultra, ülkemizde Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklık veya 1.000 TL indirim çeki hediyesiyle ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılara gönderimler ise 19 Ocak’ta başlayacak. Son olarak telefonun fiyatları şu şekilde sıralanıyor.

12 GB RAM + 128 GB depolama: 15.999 TL

12 GB RAM + 256 GB depolama: 16.499 TL

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