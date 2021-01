Samsung, Galaxy S21 tweetini bir iPhone’dan attı!

Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak atınca sosyal medyada büyük tepki topladı. Tweet daha sonra silindi ancak bu alınan ekran görüntülerine engel olmaya yetmedi.

İlginizi çekebilir: Apple Watch bunamayı tespit edecek!

Samsung, yeni Galaxy S21 serisini yarın piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Apple’ın 5G iPhone’larına karşı koymaya oldukça istekli olduğu için lansman her zamankinden daha erken bir tarihe alındı. Sızdırılan bir basın bülteni, iyi yükseltmelere işaret ediyor ve raporlar, standart S21 modelinin, şirketin bugüne kadarki en ucuz amiral gemisi 5G akıllı telefonu olacağını iddia ediyor. Samsung’un bu stratejisi kulağa iyi gelse de, Güney Koreli devin, bugünlerde sosyal medya hesaplarını işleten çalışanlarıyla daha yakından ilgilenmesi gerekebilir.

Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak attı. Tweet daha sonra silindi ancak MacRumors’ın elinde bir ekran görüntüsü var.

Oops! Samsung just used an iPhone to promote tomorrow's Unpacked event for the upcoming Galaxy S21. pic.twitter.com/rvpGKhUjfu

— MacRumors.com (@MacRumors) January 13, 2021