Samsung, Galaxy S21 tweetini bir iPhone’dan attı!

Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak atınca sosyal medyada büyük tepki topladı. Tweet daha sonra silindi ancak bu alınan ekran görüntülerine engel olmaya yetmedi.

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Samsung, yine iPhone’dan tweet atarken yakalandı

Samsung, yeni Galaxy S21 serisini yarın piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Apple’ın 5G iPhone’larına karşı koymaya oldukça istekli olduğu için lansman her zamankinden daha erken bir tarihe alındı. Sızdırılan bir basın bülteni, iyi yükseltmelere işaret ediyor ve raporlar, standart S21 modelinin, şirketin bugüne kadarki en ucuz amiral gemisi 5G akıllı telefonu olacağını iddia ediyor. Samsung’un bu stratejisi kulağa iyi gelse de, Güney Koreli devin, bugünlerde sosyal medya hesaplarını işleten çalışanlarıyla daha yakından ilgilenmesi gerekebilir.

Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak attı. Tweet daha sonra silindi ancak MacRumors’ın elinde bir ekran görüntüsü var.

Oops! Samsung just used an iPhone to promote tomorrow's Unpacked event for the upcoming Galaxy S21. pic.twitter.com/rvpGKhUjfu — MacRumors.com (@MacRumors) January 13, 2021

Kısa bir süre önce Samsung, yeni iPhone’ları şarj adaptörü olmadan sattığı için Apple ile alay eden gönderiler paylaşmış ve daha sonra da bu gönderileri silerken yakalanmıştı.

Bu ilk değil

2018’de, Samsung’un akıllı telefonlarını tanıtmak için işe alınan bir kişi, bir röportaj sırasında iPhone X kullandığını söylediği için dava edilmişti.

Bundan önce, 2012’de Samsung’un başkanı ve baş strateji sorumlusu Young Sohn, Apple cihazlarını evde kullandığını açıkça itiraf etmişti.

2013 yılında, şirketi desteklemesi beklenen bir tenis yıldızının, Galaxy S4’ü tanıtmak için yine bir iPhone üzerinden tweet attığı görülmüştü.

Daha yakın bir zamana gelindiğinde, Mayıs 2020’de, Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Çin sosyal ağ platformu Weibo’da bir şey yayınlamak için bir iPhone kullanırken yakalanmıştı.