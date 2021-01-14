Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!
Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S21 ailesi, tanıtımdan önce kanlı canlı görüntülendi. İşte S21’in tanıtımdan önceki son görüntüleri.
Samsung‘un 14 Ocak‘ta, yani bugün tanıtacağı yeni Galaxy modelleri, tanıtımdan hemen önce yeni görseller ile ortaya çıktılar. Twitter’da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsellere ek olarak, cihazların özellikleri ve tasarım detayları da paylaşıldı. İşte Galaxy S21 Serisi hakkında son bilgiler.
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Twitter’da paylaşımlarda bulunan Mr.Techie adlı kullanıcı, Samsung Galaxy S21 modellerinin canlı ve kaliteli görüntülerini ortaya attı. Gelen sızıntıya baktığımızda cihazların yan yana görselleri ve kalınlık karşılaştırması yapıldığını görüyoruz.
Sızıntıları ABD‘li taşıyıcı şirketten aldığı tahmin edilen Mr.Techie, yaptığı açıklamada, cihazların kalınlıklarının sırasıyla 8.1mm ve 7.4mm olduğunu belirtti. Yani S21 ailesi, Note 20 Ultra ve iPhone 12 Pro Max’ten daha kalın bir tasarıma sahip.
Galaxy S21’in arkası plastik hissiyatı taşıyor!
Öte yandan gelen en ilginç sızıntı, Galaxy S21, modelinin plastik arka kapak ile geleceği. Daha doğrusu arka kısmının plastik gibi hissettirdiği söyleniliyor. Yani bu arka kapak plasik veya cam malzeme olabilir ancak hissiyat olarak plastiğe yakın.
Sadece S21 modelinin arka kısmında plastik bir tasarım kullanıldığını belirten Mr.Techie, tanıtımda bu kapağın plastik olduğundan, cihazların kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağından ve microSD yuvasının olmadığından bahsedilmeyeceğini söylüyor. Yani bu sızıntı doğruysa tanıtımda S21‘in eksi yönleri gizlenecek gibi görünüyor. Ancak bir müşteri tanıtım esnasında bu üç detay hakkında soru sorduğunda, çalışanlar gerekli doğru bilgiyi iletecek.
Öte yandan Twitter’da S21 Ultra‘nın fiyatını soran bir kullanıcıya cevap veren Mr.Techie, cihazın 1200 Dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Yine Twitter’da yaptığı paylaşımlarda S21+’ın 4800mAh pil ile, S21 Ultra’nın ise 5000mAh pil ile geleceğini söylüyor.
Samsung Galaxy S21 ailesi hakkında yeni gelen sızıntılar şimdilik bu şekildeydi. 14 Ocak‘ta, yani bugün yapılacak olan tanıtımda yeni amiral gemisi modellerini ortaya atacak olan Samsung, bakalım S21’deki arka tasarımı ile nasıl bir tepki alacak. Sizce Samsung hakkında gelen bu sızıntılar ne kadar doğru? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S21 tweetini bir iPhone’dan attı!
Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak atınca sosyal medyada büyük tepki topladı. Tweet daha sonra silindi ancak bu alınan ekran görüntülerine engel olmaya yetmedi.
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Samsung, yine iPhone’dan tweet atarken yakalandı
Samsung, yeni Galaxy S21 serisini yarın piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Apple’ın 5G iPhone’larına karşı koymaya oldukça istekli olduğu için lansman her zamankinden daha erken bir tarihe alındı. Sızdırılan bir basın bülteni, iyi yükseltmelere işaret ediyor ve raporlar, standart S21 modelinin, şirketin bugüne kadarki en ucuz amiral gemisi 5G akıllı telefonu olacağını iddia ediyor. Samsung’un bu stratejisi kulağa iyi gelse de, Güney Koreli devin, bugünlerde sosyal medya hesaplarını işleten çalışanlarıyla daha yakından ilgilenmesi gerekebilir.
Samsung, Galaxy S21’in tanıtılacağı Unpacked etkinliğiyle ilgili tweeti bir iPhone kullanarak attı. Tweet daha sonra silindi ancak MacRumors’ın elinde bir ekran görüntüsü var.
Oops! Samsung just used an iPhone to promote tomorrow's Unpacked event for the upcoming Galaxy S21. pic.twitter.com/rvpGKhUjfu
— MacRumors.com (@MacRumors) January 13, 2021
Kısa bir süre önce Samsung, yeni iPhone’ları şarj adaptörü olmadan sattığı için Apple ile alay eden gönderiler paylaşmış ve daha sonra da bu gönderileri silerken yakalanmıştı.
Bu ilk değil
2018’de, Samsung’un akıllı telefonlarını tanıtmak için işe alınan bir kişi, bir röportaj sırasında iPhone X kullandığını söylediği için dava edilmişti.
Bundan önce, 2012’de Samsung’un başkanı ve baş strateji sorumlusu Young Sohn, Apple cihazlarını evde kullandığını açıkça itiraf etmişti.
2013 yılında, şirketi desteklemesi beklenen bir tenis yıldızının, Galaxy S4’ü tanıtmak için yine bir iPhone üzerinden tweet attığı görülmüştü.
Daha yakın bir zamana gelindiğinde, Mayıs 2020’de, Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun, Çin sosyal ağ platformu Weibo’da bir şey yayınlamak için bir iPhone kullanırken yakalanmıştı.
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Akıllı Telefonlar
Huawei Kirin 820E 5G, ilk kez Nova 7 SE’de kullanılacak!
Çin‘de ortaya çıkan bir sızıntıya göre Huawei, yeni orta segment yonga seti olacak olan Kirin 820E 5G‘yi yakında tanıtacak. Bu yeni yonga seti ilk olarak Nova 7 SE‘nin yeni bir modelinde kullanılacak. Kirin 820E 5G‘nin Kirin 820‘den biraz daha düşük güçte olması bekleniyor. Şirket, mevcut yonga setinin daha az güçlü bir modelini yayınlayarak yonga seti sorununu azaltmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sene Kirin 9000 ve Kirin 9000E yonga setlerinde bu durumun bir benzeri yaşanmıştı.
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Huawei Kirin 820E 5G hakkında neler biliniyor?
Huawei Kirin 820E 5G hakkında henüz resmi bir teknik özellik açıklaması bulunmuyor. Ancak Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntı, yonga setinin yakında duyurulacak olan Nova 7 SE‘de bulunacağını ortaya çıkardı. Nova 7 SE, geçtiğimiz yıl iki farklı varyasyon ile tanıtılmıştı. Bunlardan ilki Nisan 2020’de tanıtılan orijinal Nova 7 SE modeliydi. İkincisi ise geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan Dimensity 800U yonga setine sahip Nova 7 SE Youth Edition adıyla tanıtılmıştı.
Yenilenmiş Nova 7 SE modeli, 6.5 inçlik 1080p çözünürlüklü 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Cihazın 64 MP çözünürlüklü ana kamerası bulunacak. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik algılayıcı sensör ve 2 MP makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut. Telefonun 40W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryası, orijinal model ile aynı olan özelliklerden bir diğeri olacak. Cihazın lansman tarihi henüz belli değil fakat sızıntılardaki artış, tarihin yakın olduğunu gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 FE modelinin DxOMark puanı belli oldu
Samsung Galaxy S20 FE modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. Ülkemizde de satışı bulunan Galaxy S20 FE, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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6,5 inç boyutunda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekranla karşımıza çıkan Galaxy S20 FE, bu sene ülkemizde satışa sunulan tüm S20 ailesinde bulunduğu gibi Exynos 990 yonga setiyle birlikte geliyor. Bununla birlikte 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunduran akıllı telefon, Android 10 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor.
Kamera konusunda, ön kamerası 32 megapiksel olan Galaxy S20 FE modelinin arkasında ise 12 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto kameraları yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde Samsung Galaxy S20 FE modeli; fotoğraf alanında 119, zoomda 68 ve video kısmında ise 101 puan aldı. Söz konusu akıllı telefonun ortalama skoru 115 puan olarak belirlendi.
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Samsung Galaxy S20 FE modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç delikli Süper AMOLED panel, 2400 x 1080 piksel (Full HD+) çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Exynos 990
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 32 MP geniş açılı, f/2,2
- Arka Kamera: 12 MP geniş açılı ana kamera, f/1,8 + 12 MP ultra geniş açılı, f/2,2 + 8 MP telefoto 3x zoom, f/2,4
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, eSIM, 4G, *5G
- İşletim Sistemi: Android 10
- Batarya: 4.500 mAh
- Boyut ve ağırlık: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm – 190 g
- Renk seçenekleri: Lacivert, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Turuncu, Mor
Samsung Galaxy S20 FE modelinin genel olarak doğru pozlama yaptığını, ultra geniş kamera ve bokeh çekimlerinin telefonun güzel ve güçlü yönleri olduğunu söylendi. Ancak telefonun yakınlaştırma, otomatik netleme ve gece çekimi performanslarının iyileştirilmesi gereken alanlar olduğunu belirtildi.
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