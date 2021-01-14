Samsung Galaxy S21, Tanıtımdan Önce Canlı Kanlı Görüntülendi!

Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S21 ailesi, tanıtımdan önce kanlı canlı görüntülendi. İşte S21’in tanıtımdan önceki son görüntüleri.

Samsung‘un 14 Ocak‘ta, yani bugün tanıtacağı yeni Galaxy modelleri, tanıtımdan hemen önce yeni görseller ile ortaya çıktılar. Twitter’da bir kullanıcı tarafından paylaşılan görsellere ek olarak, cihazların özellikleri ve tasarım detayları da paylaşıldı. İşte Galaxy S21 Serisi hakkında son bilgiler.

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Twitter’da paylaşımlarda bulunan Mr.Techie adlı kullanıcı, Samsung Galaxy S21 modellerinin canlı ve kaliteli görüntülerini ortaya attı. Gelen sızıntıya baktığımızda cihazların yan yana görselleri ve kalınlık karşılaştırması yapıldığını görüyoruz.

Sızıntıları ABD‘li taşıyıcı şirketten aldığı tahmin edilen Mr.Techie, yaptığı açıklamada, cihazların kalınlıklarının sırasıyla 8.1mm ve 7.4mm olduğunu belirtti. Yani S21 ailesi, Note 20 Ultra ve iPhone 12 Pro Max’ten daha kalın bir tasarıma sahip.

Galaxy S21’in arkası plastik hissiyatı taşıyor!

Öte yandan gelen en ilginç sızıntı, Galaxy S21, modelinin plastik arka kapak ile geleceği. Daha doğrusu arka kısmının plastik gibi hissettirdiği söyleniliyor. Yani bu arka kapak plasik veya cam malzeme olabilir ancak hissiyat olarak plastiğe yakın.

Sadece S21 modelinin arka kısmında plastik bir tasarım kullanıldığını belirten Mr.Techie, tanıtımda bu kapağın plastik olduğundan, cihazların kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağından ve microSD yuvasının olmadığından bahsedilmeyeceğini söylüyor. Yani bu sızıntı doğruysa tanıtımda S21‘in eksi yönleri gizlenecek gibi görünüyor. Ancak bir müşteri tanıtım esnasında bu üç detay hakkında soru sorduğunda, çalışanlar gerekli doğru bilgiyi iletecek.

Öte yandan Twitter’da S21 Ultra‘nın fiyatını soran bir kullanıcıya cevap veren Mr.Techie, cihazın 1200 Dolar fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Yine Twitter’da yaptığı paylaşımlarda S21+’ın 4800mAh pil ile, S21 Ultra’nın ise 5000mAh pil ile geleceğini söylüyor.

Samsung Galaxy S21 ailesi hakkında yeni gelen sızıntılar şimdilik bu şekildeydi. 14 Ocak‘ta, yani bugün yapılacak olan tanıtımda yeni amiral gemisi modellerini ortaya atacak olan Samsung, bakalım S21’deki arka tasarımı ile nasıl bir tepki alacak. Sizce Samsung hakkında gelen bu sızıntılar ne kadar doğru? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

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