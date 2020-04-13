Akıllı Telefonlar
Samsung, Galaxy S21 serisi için ön kamera geliştirmeleri planlıyor!
Samsung, Galaxy S21 serisi için ekran altı bir selfie kamerası planladığını söylemişti. Şimdi ise şirketin yeni ön kamera planları ortaya çıktı. Söylentilere göre, şirket daha çok gelişmiş görüntü kalitesine odaklanan bir yaklaşım planlıyor. Daha büyük sensörler ve daha iyi optik görüntü sabitleme (OIS) bu planlardan bazıları olacak gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy S21 hangi kamera geliştirmeleri ile gelecek?
Söylentilere göre iki farklı seçenek bulunuyor. Birincisi, OIS destekli büyük bir 1/2 inçlik sensör. Bu, Galaxy S20 ve S20+’tan(1/3.2 inç) çok daha büyük bir sensör anlamına geliyor. Hatta S20 Ultra‘da bulunan 1/2,65 inçlik sensör bile daha küçük boyutlarda. Diğer seçeneğe gelecek olursak, yine OIS desteği içerecek fakat daha küçük boyutlarda olan 1/2,55 inçlik bir sensör düşünülüyor. Tabii ki daha küçük desek bile Galaxy S10 ve iPhone 11 Pro Max‘te arka tarafta bulunan sensörlerin boyutlarının da 1/2,55 inç olduğunu unutmamak gerek.
Her iki seçenekte de düşük ışıklı fotoğrafçılık anlamında çok büyük gelişmeler olacağı kesin. Daha büyük sensörler, daha fazla ışık yakalarken OIS desteği ile birlikte daha uzun deklanşör sürelerine imkan tanıyabilecek. Eğer bu kamera sistemi ekran altı kamera ile birleşirse ortaya kaba bir görüntüde çıkmayacaktır. Bu kamera sensörlerinin, Samsung‘un Galaxy A serisine de eklenebilir olacağı tahmin ediliyor.
Geçmişte HTC 10 gibi amiral gemileri ve Sony Xperia XA Ultra gibi telefonlarda optik görüntü sabitleyiciye sahip ön kamera bulunuyordu. Şimdi ise çok az cihazda bunu görebiliyoruz. Bu teknolojinin tekrardan günümüzde görülmeye başlanması ise sevindirici bir haber.
Akıllı Telefonlar
Oppo Ace 2 modeli resmi olarak tanıtıldı
Oppo, merakla beklenen ve kablosuz şarj özelliğine sahip akıllı telefonu Ace 2 modelini duyurdu. Şirket ürün yelpazesini iddialı bir cihaz ile genişletti.
Oppo Ace 2 modeli, tasarım anlamında oldukça başarılı görünüyor. Cihaz, 6.5 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızı ile OLED bir ekrana sahip. Parmak izi sensörü ekrana entegre edilen telefon, gücünü Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Ayrıca telefon, 40W AirVOCC kablosuz ve 65W SuperVOOC 2.0 kablo üstünden şarj teknoloji ile 4000 mAh’lık bir pil sunuyor.
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Ekranın sol üst köşesinde 16 Megapiksel’lik bir selfie kamerasını barındıran delik çentik bulunuyor. Telefonun arkasında ise 48 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş, 2 Megapiksel makro çekim ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı ile dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.
20 Nisan’da Çin’de satışa çıkacak olan Ace 2, siyah, mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Telefonun etiket fiyatları RAM ve depolama değerlerine göre değişkenlik gösterecek. Baz model için (8GB + 128GB) 565 dolar. 8GB + 256GB modeli için 625 dolar. 12GB RAM ve 256GB depolama alanı sunan tepe modelin fiyatı da 650 dolar olarak belirlenmiş.
Son olarak Oppo Ace 2, ColorOS 7.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile geliyor olup global pazarda ne zaman satışa sunulacağını ise henüz bilinmiyor.
OPPO Ace 2 modelinin teknik özellikleri
- Ekran 6,5 inç 1080p 90 Hz OLED
- İşlemci Snapdragon 865
- RAM 8 GB / 12 GB
- İşletim sistemi Android 10
- Depolama 128 GB / 256 GB
- Ön kamera 16 megapiksel
- Arka kamera 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + derinlik sensörü
- Pil 4.000 mAh
Akıllı Telefonlar
Honor 30 serisi 1920 fps yavaş çekim ile geliyor!
Honor 30 serisi, 15 Nisan‘da resmi olarak tanıtılacak. Honor 30 serisi için Honor 30 ve Pro varyasyonu olmak üzere iki telefon modeli bekleniyor. Bazı kaynaklar, cihazın tıpkı Huawei P40 serisinde olduğu gibi Pro+ bir sürümünün de olacağını belirtiyor.
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Honor 30 serisi ile ilgili hangi özellikler ortaya çıktı?
Lansmandan iki gün önce Honor, Weibo profilinde bazı örnek fotoğraflar ve slow motion video çekimleri paylaştı. Cihazın önemli özelliklerini paylaşılan görseller ve videolar ile görmüş olduk. Bu videolarda, cihazın 1920 fps yavaş çekim özelliği ve 4K 60fps bir video kaydı ortaya kondu. Aynı zamanda X ekseni ile sabitleme ve AIS özellikleri de dikkat çeken bir başka nokta oldu.
Honor 30 ve Honor 30 Pro, hızlı odaklama konusunda oldukça yetenekli gözüküyor. Bunu ise firmanın yayınladığı bir görsel ile anlayabiliyoruz. Şirket, hayvanların çok hareketli olduğunu ve odaklanması en zor fotoğrafların hayvan fotoğrafları olduğunu iddia etti. Ayrıca firma, bu tarz fotoğraflarda cihazların odaklanılacak yörüngeyi bulmasının zor olduğunu da belirtti.
Honor 30 Pro, bu hızlı ve doğru odaklamayı en iyi şekilde yapacak. Bunun yanı sıra cihazın güçlü grafik işleme yeteneği de kullanıcılar için önem taşıyacak. Honor 30 serisi ile ilgili henüz hangi yonga setini kullanacağı konusunda bir açıklama olmasa da tahminlere göre Kirin 990 5G yonga seti kullanılacak.
1920 fps yavaş çekim videoya tekrardan dönecek olursak, Honor bu özelliği yaptığı başka bir açıklamada detaylandırdı. Şirkete göre, 1920 fps yavaş çekim video özelliği, 4K 60 fps video çekimleri yapabilmesi ve AIS süper odaklama özelliği “iyi video çekmenin temelini” oluşturuyor.
Honor 30 Pro eğer bahsedilen özellikleri hayata geçirebilirse, bu özelliklerin tümünü barındıran ve oyuncu telefonu olmayan ilk akıllı telefon olacak. Nubia Red Magic 5G, Black Shark 3 ve vivo IQOO Pro ailesi bu özellikleri barındıran oyuncu telefonları arasında yer alıyor.
Akıllı Telefonlar
Nubia, yeni logosunu ve marka vizyonunu duyurdu!
ZTE’nin yan markası olan Nubia, yeni logosunu müşterilerin beğenisine sundu ve marka olarak geleceğe dair vizyonlarının neler olduğunu açıkladı. Bu yazımızda, yeni Nubia logosunu ve değişen şirket vizyonunu sizlerle paylaşacağız.
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Nubia, yeni logoda radikal değişikliklere gitti
Nubia tarafından duyurulan yeni logo, iki farklı rengi baz alan, kırmızı ve beyaz ağırlıklı bir temaya sahip. Bu değişiklik ile daha parlak ve düz bir temaya sahip olan logoda; radikal bir değişiklik olarak ise grafik bazlı tasarımdan, tipografi bazlı bir tasarıma yönelinmiş. Aşağıda, şirketin yeni logosuna dair kısa bir tanıtım videosuna ulaşabilirsiniz.
Nubia’nın kurucularından Wang Hui, yeni logonun daha keskin hatlara ve daha modern bir tasarım anlayışına sahip olduğunu düşündüğünü belirtti. Şirket olarak yeni vizyonlarına ve gelecek planlarına dair de açıklamalar yapan Wang Hui, Nubia markasının sadece akıllı telefonlar üretmek ile sınırlı kalmayacağını da belirtti. Firma artık, gençlere yönelik akıllı cihazlar ve günlük hayatta kullanıma uygun akıllı ürünler de üretecek. Firmanın izleyeceği yolun Xiaomi ve Realme ile çok benzer olacağını söylemek ise gayet mümkün. Bildiğiniz üzere Xiaomi ve Realme de akıllı telefon dışında birçok akıllı cihaz üretiyor. İki markanın da büyüme hızını dikkate aldığımızda; günümüzün yükselen trendinin, bu üretim anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Red Magic adı altında çıkardığı yüksek performanslı akıllı telefonlar ile ünlenen Nubia’nın geleceğe yönelik atılımlarını yakın zamanda görmeye başlayacağız gibi duruyor. Bakalım Nubia, akıllı telefonlarının yanı sıra ne gibi akıllı cihazlar üreterek hayatımıza girmeye başlayacak; bunu zaman gösterecek.
Siz Nubia tarafından tanıtılan yeni logo tasarımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!