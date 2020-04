Samsung Galaxy A41, Avrupa’da satışa çıkıyor!

Samsung, Galaxy S20 ailesinin tanıtımının ardından önümüzdeki yıl tanıtacağı Samsung Galaxy S21 için çalışmalara başlamış gibi görünüyor. Cihazlara ait ilk bilgi ise ekran altında ön kamera ile gelebilecekleri şeklinde.

Ice Universe Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Galaxy S21 serisinin ekran altı ön kameraya sahip olacağını iddia etti.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020