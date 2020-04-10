Samsung Galaxy A41, Avrupa’da satışa çıkıyor!

Samsung, geçtiğimiz ay Japonya‘daki web sitesinde Galaxy A41‘i duyurmuştu ancak fiyatı bilinmiyordu. Bugün ise cihazın Avrupa’da satışa çıkacağı duyuruldu. Samsung’un yeni orta segment telefonu olan Galaxy A41, ilk olarak Almanya‘da 299€ fiyatla satışa sunulacak. Cihaz, İngiltere’de ise £269 fiyatla satışa çıkacak.

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Samsung Galaxy A41 hangi teknik özelliklerle geliyor?

Samsung Galaxy A41 geçen yıl çıkan A40‘a göre daha gelişmiş bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, Full HD+ çözünürlüklü ve 6.1 inçlik Super AMOLED bir ekrana sahip. Telefonda 64 GB depolama alanı ve 4 GB RAM bulunuyor. Günümüzde 64 GB depolama alanı oldukça kısıtlı bir alan gibi gözükse de Samsung, çift SIM desteğinin yanında bulunan microSD kart girişi ile bu sorunu çözmüş gibi görünüyor. MicroSD kart desteği olarak maksimum 512 GB‘a kadar ek depolama alanına sahip olabiliyorsunuz. Galaxy A41‘in arka tarafında üçlü bir kamera dizilimi mevcut. Parmak izi okuyucusu ise cihazın ön tarafında ve ekran altı olarak sunuluyor.

Galaxy A41, hızlı şarja sahip 3500 mAh pil değeri ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz, kutudan Android 10 ve One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak. Telefon, siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor olacak. Bu renk seçenekleri prizma ismiyle geçecek ve tasarımsal olarak çeşitli renk kırılmaları bulunacak. Samsung, Galaxy A41‘i önümüzdeki günlerde bazı çevrimdışı perakende mağazalarında da açılmaları durumunda satışa sunacağını belirtti.