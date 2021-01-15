Samsung Galaxy S21 serisi araba anahtarı olarak kullanılabilecek

Samsung Galaxy S21 serisi telefonlar bugün resmen tanıtıldı. SPen desteği, yeni ve daha yetenekli kamera modülü, yeni işlemci, ve Wi-Fi 6E desteği gibi heyecan verici özelliklerle dikkat çeken seri, görünen o ki otomobil departmanındaki son teknolojilere de uyum sağlayacak. Öyle ki, S21 serisi telefonunuzu bazı otomobil üreticilerinin modelleri için kilitleme ve kilit açma fonksiyonuyla kullanabileceksiniz.

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Samsung Galaxy S21 serisi Ford, Audi ve BMW’ya anahtar olacak

Samsung, bugün S21 serisini tanıttığı Unpacked etkinliğinde aynı zamanda otomobil severleri heyecanlandıracak bir partnerlik de duyurdu. Güney Koreli elektronik devi, Audi; BMW; Ford; ve Genesis firmalarıyla S21 serisi cihazları anahtar olarak kullanma konusunda çalıştıklarını söyledi. Bu teknoloji kullanıma hazır hale geldiğinde -bu biraz zaman alacakmış gibi gözüküyor- , S21 serisi telefonunuz otomobilinize gerekli mesafede olunca temassız bir şekilde aracınızı kilitleyebilecek veya kilidini açabileceksiniz. Ancak, bu heyecan verici gelişmenin belki de en üzen tarafı bu temassız teknolojiyi sadece S21+ ve S21 Ultra modelleriyle kullanılabilecek olması. Eğer bu serinin baz modeline (S21) sahipseniz, bu temassız teknolojiden faydalanamayacaksınız. Bunun yerine, S21 kullanıcıları NFC kullanarak temaslı bir şekilde araçlarını kilitleyebilecek ve kilidini açabilecekler.

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Heyecan verici özelliğin arkasındaki teknoloji: UWB (ultra-wideband)

Ultra-wideband (UWB)/ultra-geniş bant, tıpkı bluetooth ve Wi-Fi gibi radyo teknolojileri yardımıyla cihazlar arası kablosuz haberleşmeyi sağlayan bir iletişim teknolojisi. Diğer kablosuz iletişim teknolojilerinin aksine, UWB çok yüksek bir frekansta çalışmakta. Bu da UWB’nin belirli bir alan içinde bulunan bir objeyi çok yüksek bir doğruluk oranında bulabilmesini sağlıyor. Kısacası, UWB, “Digital Key” diye adlandırılan temassız araba anahtarı sistemleri için tam anlamıyla bir biçilmiş kaftan. UWB teknolojisini, Apple da iPhone 11 jenerasyonuyla birlikte telefonlarında kullanmaya başlamıştı. Bu sabah itibariyle, “Digital Key Plus” programıyla birlikte Apple cihazları da akıllı telefonla temassız kilit açma sisteminde destekleyeceğini açıklayan BMW, Samsung ile de aynı teknolojinin entegrasyonu için yoğun bir şekilde çalıştıklarını duyurdu. Görünen o ki, Samsung UWB teknolojisinin faydalarını yaygın bir biçimde kullanmak ve bu teknolojiyle kullanıcılarının deneyimlerini zenginleştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edecek.

Kaynak: 9To5Google