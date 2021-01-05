Samsung Galaxy S21 kamera özellikleri

Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni nesil telefonlarını tanıtacak. Samsung Galaxy S21 kamera özelliklerini sizler için listeledik.

İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Buds Pro çıkışından önce YouTube’a düştü

reklam

Geçmişte telefonlardaki bir kamera bile oldukça büyük bir olayken, bugün bu durum değişmiş durumda. Modern akıllı telefonlar, oldukça fazla kameraya sahip. Bugün giriş seviyesi bir akıllı telefonda bile üç, dört hatta beş kamerayla karşılaşılabiliyor. Ancak, çoğu kullanıcı uğruna para ödedikleri bu kameraların ne işe yaradığını bile bilmiyor. Teknolojiye ilgili kullanıcıların bile takip etmesi oldukça zorlaşan bu durum, yeni çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S21 kameraları için de geçerli. Çıkışına sadece 9 gün kalan telefonun, kamera özeliklerini sizler için derledik. Şirket S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç model tanıtacak. Bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile çıkacak olan telefonların hepsi, 5G özelliğine sahip olacak.

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kamera özellikleri

Samsung’un bu iki akıllı telefon modeli arasındaki tek temel farkın, boyutu ve bataryası olması bekleniyor. İki telefon neredeyse birebir aynı teknik özelliklere ve birebir kamera özelliklerine sahip olacak. Bu modeller üç arka kameraya ve 1 adet ön kameraya sahip olacak. Bunlar;

F 2.2 diyaframa sahip 10 MP ön kamera.

F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.

F 1.8 diyaframa sahip 12 MP ana kamera.

F 2.0 diyaframa sahip 64 MP telefoto lense sahip kamera.

S21 Ultra kamera özellikleri

Standart Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus’a kıyasla daha fazla farka sahip olan bu modelde, hem donanım hem de kamera özellikleri anlamında Güney Koreli şirket, kullanıcılarına çok daha fazla şey sunuyor. Telefonun kamera özellikleri ise şunlar;

F 2.2 diyaframa sahip 40 MP ön kamera.

F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.

F 1.8 diyaframa sahip 108 MP ana kamera.

F 4.9 diyaframa sahip 10 MP telefoto kamera.

F 2.4 diyaframa sahip 10 MP ikinci telefoto kamera.