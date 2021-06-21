Donanım
Samsung’un AMD Tabanlı GPU’larının lansmanı ertelendi!
Samsung ve AMD ortaklığında üretilecek olan yeni Samsung GPU‘larının lansmanı ertelendi. Samsung daha gelişmiş GPU modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
İki yıl önce kullanıcılarına daha iyi GPU modelleri ile hitap etmek isteyen Samsung, AMD ile anlaşmıştı. 2019 yılında yapılan bu anlaşma ile çalışmalara başlayan iki şirket, bu sene yeni GPU modellerinin lansmanını yapmayı planlıyorlardı. Ancak son gelen haberle Samsung‘un yeniAMD tabanlı GPU modellerinin lansmanının ertelendiği ortaya çıktı.
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Samsung tarafından üretilen Exynos yonga setleri artık bambaşka bir döneme giriş yapıyor. 2019 yılında Exynos yonga setinin grafik işlem birimini daha güçlü kılmak için AMD ile anlaşan Samsung, bu sene yeni Exynos yonga setini piyasaya sürecek. 2021 yılının başında bir sonraki amiral gemisinde AMD GPU‘ya sahip bir Exynos yonga setini kullanacağını açıklayan Samsung, bu tarihi biraz ötelemiş gibi gözüküyor.
Sızıntıları ile ün kazanan Ice Universe tarafından gelen bu bilgi Samsung’un Haziran ayında gerçekleştireceği lansmanı Temmuz ayına ötelediğini gösteriyor. Sızıntılara göre ilk olarak Galaxy Z Fold 3 modelinde kullanılacak olan AMD GPU’lu Exynos yonga seti, kısa bir süre daha pazarda olmayacak. Ancak muhtemelen daha iyi bir performans ile tekrardan karşımıza çıkacak.
Exclusive：Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY
— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021
Hatırlarsanız önceki gelen sızıntılarda yeni GPU‘nun ışın izleme ve değişlen oranlı görüntüleme gibi yeni yeteneklere sahip olduğu söyleniliyordu. Bu erteleme ile yeni AMD imzalı grafik işlemciye daha ne gibi yenilikler getirilecek bilinmiyor. Ancak ertelemenin yeni AMD GPU‘lu Exynos yonga setini daha iyi kılmak amacıyla yapıldığı aşikar.
Genel olarak baktığımızda Samsung Exynos yonga setlerini geliştirmekten vazgeçmiyor. Yıllardır pazarın bir kısmına Snapdragon, bir kısmına Exynos ile giriş yapan Samsung, artık Ortadoğu ve Avrupa‘da sunduğu Exynos işlemciyi geliştirmeye kararlı.
Exynos işlemciyi daha güçlü kılarak Snapdragon ve Exynos arasında oluşan ufak farkı kapatacak olan Samsung, bakalım Snapdragon 888‘den çok daha güçlü bir yonga seti üretebilecek mi? Sizce Samsung yeni nesil AMD destekli Exynos yonga setleri ile Snapdragon’ı aratmayan performans değerleri sunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Donanım
Oppo Tarafından Dynaudio Ortaklığıyla Geliştirilen “Enco X” Türkiye’de Satışa Sunuldu
Oppo, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile başladığı iş birliğinin ilk meyvesi olan Enco X TWS kulaklık modelini Türkiye pazarında da satışa sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar, Hi-Fi düzeyinde ses kalitesi sunabiliyor.
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Oppo’dan Dynaudio iş birliğiyle yeni TWS kulaklık hamlesi
Oppo, geçtiğimiz dönemde Enco W31 ve W51 TWS kulaklık modellerini satışa sunmuştu ve bu modeller tüketiciler tarafından da beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi de Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar kullanıcılara Hi-Fi deneyimini sunabilmek adına tasarlanmış. Enco X’in dikkat çeken bir diğer özelliği de şirketin, Danimarkalı üretici Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor.
Enco X TWS kulaklık, Oppo’nun akustik tecrübesi ve İskandinav ses şirketi Dynaudio’nun sektördeki uzmanlığının birleştirilmesiyle tasarlandı. Dynaudio’nun baş akustik uzmanları ve Oppo’nun kendi akustik ekibinin Avrupa’da yaptıkları araştırmalar, testler ve akortlar Enco X’in ses kalitesine de yansıtılmış durumda.
Oppo, ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. Aradan geçen 14 yıldan sonra bu teknoloji evrilerek; bugün DBEE 3.0 olarak adlandırılan düzeye ulaştı. DBEE 3.0’da, yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknolojiler yer alıyor. Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz transferin gerçekleşmesini de LHDC desteği sağlıyor. LHDC üzerinden paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, Enco X’te kullanıcıların ses senkronizasyonunu minimum gecikmeyle elde edebilmesini sağlıyor.
Çoklu, gürültü engelleme modu
Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte sunuluyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı gürültü engelleme modu arasında dilediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, toplu taşımada seyahat halindeyken müziğinizin tadını alabilmek için maksimum gürültü önleme modunu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bütün çevre gürültülerini egale ederek; müziğinize tamamen odaklanabilme şansı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz de bir kafede kahvenizi yudumlarken veya ofis ortamına dikkat kesilerek gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan çevrede olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız da şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Son olarak da, isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen inaktif ederek sessiz bir ortamda dinleme deneyiminizi sürdürebilirsiniz.
Oppo Enco X’in gürültü engelleme mekanizması üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritmasına sahip buna ek olarak; ayarlanabilir bir filtre tüm gürültüleri tanıyıp devreden çıkarabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.
Düşük gecikme ve yüksek senkronizasyon
Enco X TWS kulaklıklar, Oppo’nun daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı gibi gecikmeyi engelleyen teknolojilere sahip. Binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha iyi bir gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyonun geliştirilmesiyle birlikte de; video izlemek ve oyun oynamak gibi aktiviteler daha eğlenceli hale getirilebiliyor.
Pil ömrü
TWS kulaklıklarda en önemli unsurlardan biri de pil ömrü. Gerek kutuda sunulan pil ömrü; gerekse de kulaklıkların tek başına sunabildikleri pil ömrü gibi veriler, kullanıcıların kulaklık seçiminde en çok dikkat ettikleri parametrelerden. Peki Oppo Enco X kullanıcılara ne kadar pil ömrü sunabiliyor.
Oppo Enco X’in saklama kutusuyla sunabildiği toplam pil ömrü 25 saat müzik dinlemeye veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilmeye denk geliyor. Şarj kutusu olmadan da; kulaklıkların dahili bataryalarıyla 5.5 saat müzik dinleyebilir veya 3.5 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Gürültü engelleme modlarını kullandığınız zaman da tabi ki kulaklıkların çalışma süresi aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Maksimum gürültü önleme moduna geçtiğinizde kulaklığınız, eğer şarj kutusu varsa 20 saat, tek başınaysa da 4 saat çalışabiliyor.
Dokunmatik kontroller
TWS kulaklıkları kullanmayı kolaylaştıran bir diğer unsur da, dokunmatik kontrollerle yönetilebilmeleri. Benzer dokunmatik kontroller, Oppo Enco X’te de mevcut. Peki Oppo X’te dokunmatik kontrollerle nelere ulaşabiliyorsunuz.
•Çift tık kontrol: Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.
•Kaydırarak kontrol: Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.
•Dokun ve basılı tut kontrolü: Kulaklıkların herhangi birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü önleme modu arasında değişim yapabilirsiniz.
• Üç tık kontrol: Bu kontrolle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.
Ayrıca bütün bu standart dokunmatik kontroller, kulaklık işlevleri menüsünden kişiselleştirilebiliyor.
Fiyat
Oppo Enco X’in, siyah ve beyaz olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği bulunuyor. Oppo Enco X için belirlenen satış fiyatıysa 1.499 TL olarak açıklanmış durumda.
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Donanım
Windows 10’lu HP HP 245 G8 – 27J57EA İncelemesi | Güvenilir Performans Cihazı!
Windows 10 İşletim Sistemi Yüklü HP 254 G8 incelemesiyle karşınızdayız. Baştan belirtmeliyiz ki tam bir fiyat performans ürünü olarak karşılıyor kullanıcıları. İnce çerçevelerine eşlik eden şık kasasıyla gerek güvenlik kanadında gerek performans kanadında oldukça verimli bir cihaz. Hadi şimdi HP 245 G8 – 27J57EA ’nın güçlü ve güvenilir bir iş istasyonu olmasını sağlayan özelliklerini yakından inceleyelim.
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İçindekiler
HP 245 G8 – 27J57EA ÖZELLİKLERİ:
• Koyu Kül Grisi Rengi
• 1.47 kg Ağırlık
• 32,4 cm genişlik x 22,59 cm dikey genişlik x 1,99 cm yükseklik
• 14 İnç Full HD IPS Ekran
• Parlama Önleyici Kaplama
• 250 Nite Varan Parlaklık
• NTSC Renk Gamutunun %45’ini Destekleme özelliğine sahip.
• HP True Vision Destekli 720 p çözünürlüğünde Kamera
• Çoklu Dokunma Hareketlerini Destekleme Özellikli Touchpad
• Stereo hoparlörler, tümleşik dijital mikrofon
• Wifi 5 Desteği
• Bluetooth 4.2 desteği
Orijinal Yazılım Avantajları;
Windows 10 ile tüm yazılım güncelleştirmelerini anında almak ve saldırılara karşı güncel kalmak önem kazanıyor. Çünkü;
• Kullanıcılar için online alışverişin daha da arttığı bugünlerde kimlik, kredi kartı, şifre vb. nin güvenliği için çok kritik. Her geçen gün online ortamların kullanımı ve dolayısıyla alışveriş oranı da artarken, kullanıcılar da Kimlik, kredi kartı ve banka bilgileri çalınma riski ile daha çok karşı karşıya. • Bilgisayarda tuttuğunuz her türlü dosya ve bilginin güvenliğini sağlama ,bilgilerin kaybedilmesini ya da dışardan erişimini engellenmesi için
• Uzaktan çalışmanın daha çok arttığı bugünlerde nereden çalışıyor olursanız olun performansı artırıp, güvenliği sağlamak için Cihazın Windows 10’a sahip olmasının avantajlarından biri de kesintiye uğramadan ve takılmadan yüksek performans sunuyor.
Hp 254 G8, iş yoğunluğunuza ayak uyduracak daha uzun süre kullanım ömrü sunan mobilite bir performans cihazı. Yani şöyle betimleyebiliriz. Orijinal yazılıma sahip bir cihaz satın alarak tüm riskleri ortadan kaldırabilir ve güvenle cihazınızı kullanabilirsiniz.
DONANIM Özellikleri;
• AMD Ryzen 3 3250U
• AMD Radeon Grafik Kartı
• 8 GB RAM
• 256 GB SSD
• 45 W/h Lityum İyon Pil Harici Güç Adaptörü
BAĞLANTI PORTLARI;
• 1 Adet Type C
• 1 Adet SD kart Okuyucu
• 2 Adet Type A USB
• 1 Adet HDMI Bağlantı Portu
• 3.5 mm’lik Kulaklık Girişi
• RJ45 Bağlantı Portu
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Donanım
Sony WF-1000XM4 yakında Türkiye’de satışa sunulacak
Sony’nin hem kulak üstü hem de kulak içi kablosuz kulaklık modellerinin üst gamını oluşturan 1000XM serisi, TWS tarafındaki yeni üyesine kavuştu. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulacak olan WF-1000XM4, bakalım halefi WF-1000XM3 kadar başarılı olabilecek mi?
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İçindekiler
Sony WF-1000XM4 neler sunacak?
Sony, bize kalırsa ANC yani gürültü engelleme teknolojisini ürünlerinde en optimum şekilde kullanabilmeyi başaran şirket. WF-1000XM4’te de, umuyoruz ki Sony bu kaliteyi daha da yukarıya taşımıştır. Sony tarafından geliştirilen V1 işlemciye de sahip olan WF-1000XM4, QN1e çipinin gürültü engelleme performansını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor. Sony tarafından geliştirildiği ve güçlendirildiği iddia edilen gürültü engelleme performansı ve Bluetooth “Çipte Sistem” teknolojisi, yine Sony’nin iddia ettiği üzere daha düşük bir güç tüketimine sahip.
Gürültü engelleme teknolojisi konusunda Sony’nin çiplerine destekte bulunan çifte mikrofonlar, her bir kulak için biri ileri diğeri geri beslemeli iki ayrı gürültü algılama fonksiyonu sayesinde ortam seslerini algılayabiliyor ve analiz edebiliyor. Sony’nin premium seviyedeki gürültü engelleme teknolojisinin temelleri de kendi yazılımlarıyla harmanlayarak kullandıkları üst kalite çiplere ve mikrofonlara dayanıyor.
Mıknatıs hacmi %20 artırılan 6 mm çaptaki sürücü birimi de, WF-1000XM4’ün gürültü engelleme yeteneğini artırmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. Mıknatıs hacmindeki artış ve yüksek uyumluluk diyaframı düşük frekanslarda kulaklığın daha iyi performans göstermesini sağlarken düşük frekans aralığında yüksek hassasiyetli bir engelleme sinyali üreterek gürültü engellemeyi geliştirebiliyor.
Pasif gürültü engelleme konusunda da kulak içi bir kulaklık olmasının avantajlarını kullanan cihaz gürültü yalıtımlı kulaklık başlığı uçları sayesinde hem kulağa daha iyi oturuyor hem de pasif bir ses yalıtımı sağlıyor. Sony’nin belirttiğine göre yeni kulaklık başlığı uçları, kulaklık başlığı ucu ile kulak kanalı arasındaki yüzey temas alanını mümkün olduğunca artıran yumuşak ve elastik bir poliüretan köpük malzemeden üretilmiş. Sesi yalıtmak ve gürültüyü azaltmak üzere boşlukları ortadan kaldıran bu yapı aynı zamanda kulaklığın kulak kanalına daha stabil bir şekilde oturmasını sağlayarak takılmasını da kolaylaştırıyor.
Rüzgârlı ortamda da kulaklıkta bulunan “Otomatik Rüzgâr Gürültüsü Azaltma” modu, havanın rüzgârlı olup olmadığını algılayarak rüzgârı otomatik olarak bastırabiliyor.
Peki ses kalitesi ne durumda
Sony’nin yeni kulaklıklarını henüz deneyimleyemediğimiz için net bir şey söyleyemesek de; 1000XM serisi ilk modellerinden itibaren üst düzeyde bir ses kalitesine sahipti. LDAC gibi kablosuz müzik kodeklerinin en gelişmişini de kullanan Sony kulaklıklar, High-Resolution Audio Wireless desteği de sunabiliyor. LDAC nedir diye soranlar için de LDAC; günümüz standartlarında kablosuz bağlantıya en yakın noktada bulunan kablosuz ses aktarım kodeki.
Sony WF-1000XM4, 6 mm sürücüler sayesinde, küçük boyutuna rağmen dinamik ses üretebiliyor. Yüksek uyumluluk sunan diyafram ise zengin bir bas aralığı ortaya koyabiliyor. Entegre İşlemci V1, ses kalitesini yükseltmenin yanı sıra bozulmayı da azaltabiliyor. LDAC codec işlemeyi ve DSEE Extreme’i kullanmayı da mümkün hale getiriyor.
Edge-AI (Yapay Zeka) kullanan DSEE Extreme (Dijital Ses Geliştirme Motoru), sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltebiliyor. Ayrıca enstrümanları, müzik türlerini ve vokal veya parça arası gibi her şarkıya özgü unsurları dinamik olarak tanıyabiliyor. Bununla da yetinmeyen DSEE Extreme yazılımı, sıkıştırmada müzikte kaybolan yüksek aralıklı sesi restore edebiliyor. Bu sayede Sony kulaklıklar ses kalitesini yine artırabiliyor.
Konuş ve Sohbete Başla (Speak-to-Chat) özelliği artık WF-1000XM4’te de mevcut
Speak-to-Chat özelliği, kulaklığı çıkarmadan kısa konuşmalar yapabilme imkanı sunuyor. Biriyle konuştuğunuz anda, Konuş ve Sohbete Başla özelliği otomatik olarak müziği duraklatıp ortam sesini kulağınıza vererek sohbet etmenizi sağlayabiliyor. Bize kalırsa bu özellik kulaklığınızı çıkarmak istemediğinizde veya elleriniz dolu olduğunda gayet kullanışlı hale geliyor. Üstüne üstlük konuşmanız bittiğinde WF-1000XM4 bunu algılayarak, otomatik olarak tekrar müziği çalmaya başlıyor. Sesinizi tanıyan yazılım sesinize tepki verip; dört mikrofon ve sensörle Hassas Ses Algılama Teknolojisini temel almakta.
WF-1000XM4‘te ‘Hızlı Dikkat’ modu da mevcut. Bu sayede, bir duyuruyu dinlemek veya kısa bir şey söylemek istiyorsanız, sesi anında azaltmak ve ortam sesini içeri almak için parmağınızı sol kulaklık üzerine yerleştirmek yeterli oluyor.
Kulaklığın anında durdurma ve anında çalma özelliği de müziğinizin otomatik olarak durdurulmasını sağlıyor. Kulaklık başlıklarını kulaklarınızdan çıkardığınızda cihazlar bunu algılayarak müziği durdurabiliyor ve yakınlık sensörü, kulaklık başlıklarından birini mi yoksa her ikisini birden mi taktığınızı tespit edebiliyor. Kulaklık başlığını yeniden taktığınızda ise müzik tekrardan devam ediyor.
Kulaklığın çağrı performansı ne durumda
Hassas Ses Algılama Teknolojisi sayesinde eller serbest görüşme yapabilmeniz mümkün. Hassas Ses Algılama Teknolojisi ile mikrofonları ve kemik iletimi sensörünü bir araya getiren WF-1000XM4, eller serbest görüşmeler için sesinizi algılıyor. Hüzmeleme mikrofonları da yalnızca sizin ağzınızdan çıkan sesleri algılayacak şekilde kalibre edilmiş durumda. Böylelikle bulunduğunuz ortam çok gürültülü olsa dahi her kelimeyi yakalar. Buna ek olarak, yeni kemik iletimi sensörü de yalnızca sesinizden gelen titreşimleri alır, ortam sesini kaydetmez, böylece görüşme yaparken konuşma seslerinin daha da net duyulmasını sağlar. Gürültü Engelleme, gürültülü durumlarda bile çağrının diğer ucundaki kişiyi daha net duymanızı sağladığından WF-1000XM4 ile görüşme yapma deneyiminize katkıda bulunur.
Tasarımda ne gibi değişiklikler yapıldı
Aslında Sony dünya üzerinde ilk kez kulak içi kulaklık satışa sunan şirket. 1982’de Sony tarafından piyasaya sunulan MDR-E252 bu noktada Sony için çok özel bir kulaklık idi. O günden bugüne dünyanın dört bir yanında kulak şekilleriyle ilgili büyük miktarda veriyi analiz ettiğini söyleyen Sony, bütün bu bilgi birikimini WF-1000XM4’te de kullandığını ifade ediyor. Kulak boşluğuna uygun bir kalıbı yeni bir ergonomik yüzey tasarımıyla bir araya getirerek kulaklığın kulağa daha stabil şekilde oturmasını sağlayan WF-1000XM4, Sony’nin belirttiği kadarıyla bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış bir ürün.
Sony’nin belirttiği bir diğer bilgiye göre de kulaklık, ses kalitesinden veya pil ömründen ödün vermeden, önceki nesle göre %10 daha küçük olacak şekilde yeniden tasarlanmış. Aynı şekilde Sony şarj kutusunu da %40 küçültmeyi başarmış.
Suya dayanıklılık
IPX4 sertifikası sayesinde WF-1000XM4 sıçramalara ve suya karşı da dayanıklı. Böylelikle yağmur altında otobüse de koşsanız rahat ofisinizde oturuyor da olsanız bu kulaklık sizi yarı yolda bırakmayacaktır.
WF-1000XM4, Temmuz 2021’den itibaren Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle ülkemizde satışta olacak.
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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