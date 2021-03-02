Samsung Galaxy S21 FE, yüksek kalite renderları ile görüntülendi!

Samsung, Ocak ayında yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S21 akıllı telefon serisini bir lansman ile resmi olarak piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte, şirketin geçtiğimiz yıl tanıttığı S20 serisinin ardından çıkardığı Fan Edition modelinin bu sene de tanıtılacağı konuşuluyor. Firma, taban modellerindeki bazı özellikleri kırpıp Fan Edition olarak piyasaya sürüyor. Ayrıca geçtiğimiz sene S20 Fan Edition satışları, beklenenin üzerinde seyretmişti. Bu nedenle S21 Fan Edition‘ın yakın zamanda çıkması muhtemel gözüküyor.

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Samsung Galaxy S21 FE, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

LetsGoDigital tarafından paylaşılan renderlarda Samsung Galaxy S21 FE, en net haliyle karşımıza çıktı. Cihazın farklı renk seçenekleri ve kutusu da bu görsellerde yer aldı. Renderların tasarımı, Snoreyn takma adıyla anılan İtalyan tasarımcı Giuseppe Spinelli‘ye ait. Galaxy S21 FE, arka tarafta üçlü kamera dizilimi ve bir LED flaş ile gelecek. Ön tarafta ise S21’e benzer boyutlarda, nokta delik tasarıma sahip selfie kameralı bir ekran bulunmakta.

Galaxy S21 FE, ailenin en ucuz üyesi olacak. Bununla birlikte cihazın kamera tarafında kısıntıya uğrayacağı tahmin ediliyor. Muhtemelen geçtiğimiz sene Galaxy S20 FE‘da kullanılan kamera dizilimi bu cihaza eklenecek. Ayrıca cihazın ekran tarafında bir kesintiye uğramayacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Samsung‘un artık cihazların kutusuna şarj cihazı koymaması sebebiyle bu cihazda da şarj cihazına ek ücret ödenmesi gerekecek. Sonuç olarak, şirket bu cihazı bazı teknik özellik kesintileri ve daha ucuz bir fiyat ile piyasaya sürecek. Bununla birlikte, telefonun genç kitleye hitap etmesi ve farklı renkler içermesi de muhtemel.