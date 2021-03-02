Oppo Find X3 serisinin tüm özellikleri sızdırıldı!

Oppo, yakın zaman içerisinde yeni amiral gemisi serisi olan Find X3 serisini resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıtacak. Son sızıntılar, serinin üç farklı telefondan oluşacağını gösteriyor. Bu telefonlar, Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite adlandırması ile gelecek. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Find X3 Pro’nun renderları, iPhone 12 serisine benzer bir tasarım ortaya koyuyor. Bugün ise ortaya çıkan sızıntılar, tüm serinin teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

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Oppo Find X3 serisi, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Serinin en güçlü telefonu olan Oppo Find X3 Pro, 6.7 inçlik QHD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. Ekranın, 120 Hz ekran tazeleme hızı, HDR10+ desteği ve 525 ppi piksel yoğunluğu bulunmakta. Ayrıca ekranın Gorilla Glass 5 koruması da mevcut. Telefonun parmak izi okuyucusu, yine ekran üzerinde ve oldukça hızlı olacak. Cihaz, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Bununla birlikte telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Find X3 Pro‘nun ana kamerası, 50 MP çözünürlüklü OIS destekli IMX766 sensörü olacak. Bu ana kameraya, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 13 MP periskop kamera ve 5 MP makro kamera eşlik edecek. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut.

Find X3 Pro, 65W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya ile gelecek. Cihazın, IP68, Bluetooth 5.2, 5G bağlantısı, NFC ve diğer önemli sensörleri de mevcut. Telefon, gümüş ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Serinin Neo modelinde, 6.55 inçlik ekran bulunurken Lite modelinde ise 6.44 inçlik bir ekran var. Ayrıca her iki ekran da FHD+ çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanıyor. Find X3 Neo, Snapdragon 865‘ten gücünü alırken Lite model, Snapdragon 765G ile geliyor. Neo, 50 MP+16 MP+13 MP+2 MP kamera dizilimine sahip. Lite ise 64 MP+8 MP+ 2 MP+ 2 MP kamera kurulumu ile geliyor olacak. Find X3 Neo‘nun 4500 mAh, Find X3 Lite‘ın ise 4300 mAh bataryası bulunacak. Ayrıca her iki cihazın da 65W hızlı şarj ile gelmesi muhtemel.

Son olarak her iki cihazda da siyah ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Buna ek olarak Lite model, mavi bir renk seçeneğine de sahip olacak. Oppo‘nun yeni amiral gemisi serisi, 11 Mart tarihinde resmi olarak karşımıza çıkacak.