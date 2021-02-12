Akıllı Telefonlar
Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) olduğu iddia edilen yepyeni bir telefon ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu gizemli telefon, S21’in LTE versiyonu da olabilir; ancak Samsung’un S21 serisini varsayılan olarak 5G desteğiyle piyasaya sürmesinden dolayı bu ihtimal olası gözükmüyor.
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Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE modeliyle sürpriz bir başarı yakalamıştı. Galaxy S20 ile Galaxy S20+’ın sentezi olan Galaxy S20 FE, cazip bir fiyatla satılması nedeniyle hatırı sayılır bir satış adedine ulaşmayı başarmıştı.
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SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, geçen yılki “FE” modelinden epey bir memnun kalmış olsa gerek; şimdilerde Galaxy S21 FE adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı telefonun model numarası SM-G990B olacak.
Samsung, Galaxy S21 FE hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı
Bu telefon ilk başta akıllara Galaxy S21’in LTE versiyonunun çıkacağını getirse de, SamMobile’a göre Samsung Galaxy S21 FE olma ihtimâli daha ağır basıyor. Zira Samsung, Galaxy S21 serisini tamamen 5G desteğiyle piyasaya sürmüş, LTE’ye kapılarını bu seride kapatmıştı.
Samsung Galaxy S21 FE, ana serideki S21 ve S21+ modellerinin karşımından meydana gelecek. Tıpkı Galaxy S20 FE’de olduğu gibi, Galaxy S21 FE’ye de üst seviye özellikler koyması beklenen Samsung, telefonu nispeten daha ucuz bir fiyatla satacak. Bununla birlikte telefon, kutusundan Android 11’le çıkacak ve 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.
Diğer taraftan, telefonun depolama ve renk seçenekleriyle âlâkalı bazı bilgiler de ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE; gri/gümüş, pembe, mor ve beyaz renklere sahip olacak. Aynı zamanda da 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefon, microSD kart yuvası bulundurmayacak. 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S21 FE ile alakalı şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda ise telefonla alakalı daha somut bilgilerin gün yüzüne çıkacağı ifade ediliyor.
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Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52 4G özellikleri ve fiyatı
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung, Galaxy A52 4G modelini yakında tanıtacak. Son sızıntılar telefonun, tüm teknik özelliklerini ve fiyatını ortaya çıkardı.
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Dünyanın en satış yapan akıllı telefon üreticisi Samsung, 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. İlk olarak amiral gemisi Galaxy S21 ailesini tanıtan şirket, şimdi ise uygun fiyatlı modellerle karşımıza çıkıyor. Şirketin telefon satışlarının büyük bir kısmını, giriş ve orta sınıf modeller oluşturuyor. Bu modeller özellikle uygun fiyatıyla, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu orta sınıf modellerden biri olan Galaxy A serisi, şirketin en çok tercih edilen telefonlarından biri. Şimdi bu serinin 2021 versiyonu Samsung Galaxy A52 4G geliyor. Yakında tanıtılacak telefonun, teknik özellikleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bildiğimiz her şey.
Samsung Galaxy A52 4G özellikleri ve fiyatı
Samsung Galaxy A52 4G, Güney Koreli teknoloji devinin orta sınıfa konumlandırdığı bir model. Telefon, işlemci olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 720G modelini kullanıyor. Orta sınıfa konumlandırılan bu işlemci, özellikle Redmi Note 9S ve Note 9 Pro modellerinde kullanılıyor. 8 GB RAM ile gelecek model, 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ekran tarafından ise 6,5 inç, 60 Hz Super AMOLED bir ekrana sahip olacak. Samsung kendi ekranlarını üreten bir şirket olduğu için hemen hemen her modelinde AMOLED ekran kullanmaktan çekinmiyor. 32 MP ön kameraya sahip A52 4G, 64 MP ana kameraya ek olarak 12 MP ve 5 MP’lik üçlü kameraya sahip. Telefonun 4,500 mAh bataryası ise 25 W hızlı şarj desteğine sahip. 4G bağlantı destekleyen modelin, daha iyi özelliklere sahip 5G versiyonu da olacak. Renk seçenekleri mavi, lavanta, beyaz ve siyah. 400 dolar bandından çıkış yapması beklenen telefon, ne yazık ki ülkemizde uygulanan vergilerle beraber oldukça pahalı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesini alacak akıllı telefonlarının listesini paylaştı
Xiaomi, 8 Şubat’ta global tanıtımını gerçekleştirdiği MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünü ilk etapta vereceği akıllı telefonların listesini açıkladı. Redmi ve Poco modellerinin de bulunduğu listede, ayrıca Xiaomi’nin üst düzey ve orta seviye akıllı telefonları yer alıyor.
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Xiaomi 8 Şubat’ta yaptığı etkinlikte, Mi 11 serisinin global tanıtımını gerçekleştirmişti. Fakat Xiaomi’nin tanıttığı tek şey Mi 11 serisi değil; şirket, aynı zamanda MIUI 12.5’le alakalı da bilgiler vermişti. Bunların yanında Xiaomi, MIUI 12.5 alacak telefonlar listesini de paylaştı.
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Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, MIUI 12.5 alacak telefonlar arasında yalnız şirketin kendi telefonları yok; ek olarak Xiaomi’nin alt markaları Redmi ve Poco modelleri de MIUI 12.5 güncellemesi alacak akıllı telefonlar listesinde bulunuyorlar. Güncellemeyi 2021 yılı içerisinde iki etapta cihazlarına ulaştırmayı planlayan Xiaomi, dağıtıma amiral gemisi telefonlarından başlayacak.
2021’in ikinci çeyreğinde MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen amiral gemisi cihazlar:
- Xiaomi Mi 11
- Mi 10T ve Mi 10T Pro
- Mi 10 ve Mi 10 Pro
Xiaomi, MIUI 12.5’i evvela yukarıda listelenen akıllı telefonlarına dağıtmaya başlayacağını belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenen dağıtım sürecinde, bu telefonları Xiaomi’nin diğer modelleri takip edecekler.
2021’in ikinci çeyreğinin devamında MIUI 12.5 kullanıcı arayüz güncellemesini alması beklenen cihazlar:
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi Note 10 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9S / Redmi Note 9T
- Redmi Note 8 Pro / Redmi 9
- Poco F2 Pro
- Poco X3 NFC
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
MIUI 12.5’in özellikleri
- Yeni açılış animasyonu
- Yeni süper duvar kağıtları
- Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor
- Bildirim seslerinde doğa sesleri
- Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş
- Yeni güç menüsü
- Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş
- Ses açma kapama animasyonu
- Ekran kilitleme/açma sesi
- Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi
- Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon
- Hızlı notlar
- Gizlilik koruması
- Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler
Diğer tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Infinix Smart 5 Helio G25 ile tanıtıldı
ÜlkemizdeBaytell iş birliği ile akıllı telefon üretimini başlayacak olan Infinix, Smart 5 modelini tanıttı. Telefon, Helio G25 ve 6,000 mAh batarya ile geliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Infinix, küçük ama kararlı adımlarını atmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan şirket, Hindistan gibi pazarlarda oldukça tercih ediliyor. Şirket ülkemizde özellikle, Baytell ile yaptığı iş birliği ile adını duyurdu. İki şirket, birlikte Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Konunun detayları henüz belli olmasa bile, bu ülkemiz için oldukça önemli bir haber. Xiaomi, Oppo ve Samsung gibi diğer markalar da benzer şekilde yerli üretim için kolları sıvamış durumda. Yerli üretim modeller için artık gün sayılsa bile, üreticiler yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Infinix, Smart 5 modelini, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte tanıttı.
Infinix Smart 5
Şirket, Hindistan’da yaptığı bir etkinlikte telefonu tanıttı. Infinix Smart 5, aslında şirketin Hot 10 Play modelinin, yeniden isimlendirilmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Telefon 6,82 inç HD+ IPS LCD bir ekrana sahip. İşlemci tarafında MediTek’in Helio G25 çipsetiyle beraber geliyor. Ön tarafta 8 MP’lik kameraya sahipken, arkada ise, 13MP + 5MP + 2MP üçlü bir kamera dizilimine sahip. 2 GB ve 3 GB RAM, 32 GB depolama seçeneğiyle gelen telefon, kutudan Android10Go ile çıkıyor. Parmak izi okuyucusuna sahip model, bu sensörü uzun süredir görmediğimiz şekilde telefonun arka tarafına konumlandırmış. Yeşil, siyah, mavi ve mor şeklinde dört renk bulunacak telefon, 123 dolar fiyat etiketiyle satılmakta. 18 Şubat’ta satışa çıkacak olan modelin, ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda şu an için net bir bilgi yok. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Samsung’un, Galaxy S21 FE olması beklenen yeni telefonu ortaya çıktı
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