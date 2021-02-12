Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) olduğu iddia edilen yepyeni bir telefon ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu gizemli telefon, S21’in LTE versiyonu da olabilir; ancak Samsung’un S21 serisini varsayılan olarak 5G desteğiyle piyasaya sürmesinden dolayı bu ihtimal olası gözükmüyor.

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Samsung, geçen yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S20 FE modeliyle sürpriz bir başarı yakalamıştı. Galaxy S20 ile Galaxy S20+’ın sentezi olan Galaxy S20 FE, cazip bir fiyatla satılması nedeniyle hatırı sayılır bir satış adedine ulaşmayı başarmıştı.

SamMobile tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, geçen yılki “FE” modelinden epey bir memnun kalmış olsa gerek; şimdilerde Galaxy S21 FE adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Samsung’un üzerinde çalıştığı telefonun model numarası SM-G990B olacak.

Samsung, Galaxy S21 FE hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

Bu telefon ilk başta akıllara Galaxy S21’in LTE versiyonunun çıkacağını getirse de, SamMobile’a göre Samsung Galaxy S21 FE olma ihtimâli daha ağır basıyor. Zira Samsung, Galaxy S21 serisini tamamen 5G desteğiyle piyasaya sürmüş, LTE’ye kapılarını bu seride kapatmıştı.

Samsung Galaxy S21 FE, ana serideki S21 ve S21+ modellerinin karşımından meydana gelecek. Tıpkı Galaxy S20 FE’de olduğu gibi, Galaxy S21 FE’ye de üst seviye özellikler koyması beklenen Samsung, telefonu nispeten daha ucuz bir fiyatla satacak. Bununla birlikte telefon, kutusundan Android 11’le çıkacak ve 5G desteğini de bünyesinde bulunduracak.

Diğer taraftan, telefonun depolama ve renk seçenekleriyle âlâkalı bazı bilgiler de ortaya çıktı. Samsung Galaxy S21 FE; gri/gümüş, pembe, mor ve beyaz renklere sahip olacak. Aynı zamanda da 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefon, microSD kart yuvası bulundurmayacak. 2021’in ikinci yarısında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S21 FE ile alakalı şimdilik başka bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki haftalarda ise telefonla alakalı daha somut bilgilerin gün yüzüne çıkacağı ifade ediliyor.

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