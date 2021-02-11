Samsung, Galaxy S21’lerle beraber kullanıma sunduğu One UI 3.1 kullanıcı arayüzünü Galaxy S20 için yayınladı. Aynı güncellemenin yakında 2020’de çıkan diğer Samsung amiral gemilerine de geleceği bildiriliyor.

İlgili haber: SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OFİSTE! | En Çevreci 2. Kutu Açılışı!

reklam

Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy S21 serisiyle birlikte One UI kullanıcı arayüzünün en son sürümünü tanıtmıştı. Aslında bakarsanız One UI 3.1 arayüz güncelleştirmesi, özünde One UI 3.0’dan pek farklı değil; ancak güncellemede selefine nazaran birkaç yararlı ek özellikler ve iyileştirmeler yer alıyor.

Galaxy S21 serisinde bulunan One UI 3.1, Galaxy S20 FE’ye de geldi

G781BXXU2CUB5 yazılım sürümüne sahip yazılım güncellemesi; Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Birleşik Krallık’taki Samsung kullanıcıları tarafından yüklenebilir durumda. Önümüzdeki birkaç hafta içindeyse Samsung’un One UI 3.1’i geri kalan bölgelere yayınlayacağı ifade ediliyor.

SamMobile’ın açıklamasına göre One UI 3.1 güncellemesi, beraberinde Duo ve WhatsApp gibi uygulamalarda özel görüntülü görüşme efektleri getiriyor. Bununla birlikte Google’ın Discover feed entegrasyonu gibi kullanıcı dostu küçük entegrasyonlar da barındıran One UI 3.1’de artık fotoğrafları paylaşmadan evvel, GPS konum verilerini kolaylıkla kaldırmak mümkün olacak.

Güncelleme Türkiye’de kullanıma sunulduğunda, Galaxy S20 FE’nizde bildirim alacaksınız. İsterseniz güncellemeyi manuel olarak Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle seçeneğine giderek de kontrol edebilirsiniz.