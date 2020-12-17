Samsung Galaxy S21 Avrupa fiyatları ortaya çıktı!

Samsung, önümüzdeki ay yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S21’i resmen duyuracak. Samsung Galaxy S21 serisiyle ilgili çoğu detay gün yüzüne çıkarken, telefonların fiyat bilgisi de tanıtımına sayılı günler kala ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy S21 serisi, selefine göre daha ucuz olacak!

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S20 serisinin yüksek fiyatları nedeniyle tüketiciler tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti. GalaxyClub adlı internet sitesinin ulaştığı bilgiler ise Koreli üreticinin bu yaklaşımından bir nebze de olsa geri adım attığını gösteriyor. Samsung Galaxy S21 ailesinin sızdırılan Avrupa fiyatlarına göre, serinin 128 GB’lık başlangıç modeli 879 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Galaxy S20’nin 999 Euro’luk başlangıç fiyatı dikkate alınırsa aradaki fark oldukça dikkat çekici görünüyor.

Serinin ortanca modeli Galaxy S21+ selefinden yaklaşık 20 Euro ucuz görünürken, tek zamlanan telefon ise Ultra versiyonu olacak. Kamera odaklı telefonun, önceki model olan Galaxy S20 Ultra’ya göre 50 Euro pahalı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Galaxy S21 5G 128 GB: 879 Euro

Galaxy S21+ 5G 128 GB: 1079 Euro

Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB: 1399 Euro

14 Ocak’ta tanıtılacağı bildirilen Samsung Galaxy S21 serisi, pek çok açıdan önemli yenilikler ile geliyor. Sırasıyla 6.2″, 6.7″ ve 6.8″ Dynamic AMOLED ekrana sahip seride 120Hz tazeleme hızı standart olarak sunulacak. Gücünü 5G destekli Exynos 2100 işlemciden alan seride 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunacak. Son olarak Galaxy S21 Ultra modelinde seride bir ilk olarak S Pen desteğinin sunulacağını da belirtelim.